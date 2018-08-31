Моуриньо попросил не вызывать Санчеса в сборную Чили
Сборная Чили не пригласила нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса на ближайшие матчи по личной просьбе главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.
Моуриньо связывал большие надежды с Санчесом на старте сезона, но сначала в его планы вмешались проблемы чилийца с американской визой, а затем и травма игрока.
Чтобы Алексис привел себя в оптимальную форму, Жозе попросил своего коллегу из сборной Чили Рейнальдо Руэду не приглашать Санчеса на ближайшие матчи с Японией и Южной Кореей. Просьба Моуриньо и медицинского штаба МЮ была удовлетворена.
"Это была рекомендация от "Манчестер Юнайтед" и их медицинского штаба. Алексис продолжает восстанавливаться, поэтому не сможет сыграть за нас в сентябре. Принимая во внимание эту просьбу и состояние самого Алексиса, мы решили не вызывать его на предстоящие матчи", - цитирует Руэду Reuters.
31.08.2018 12:00
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