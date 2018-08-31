Моуриньо попросил не вызывать Санчеса в сборную Чили

Алексис Санчес Сборная Чили не пригласила нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса на ближайшие матчи по личной просьбе главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.

Моуриньо связывал большие надежды с Санчесом на старте сезона, но сначала в его планы вмешались проблемы чилийца с американской визой, а затем и травма игрока.

Чтобы Алексис привел себя в оптимальную форму, Жозе попросил своего коллегу из сборной Чили Рейнальдо Руэду не приглашать Санчеса на ближайшие матчи с Японией и Южной Кореей. Просьба Моуриньо и медицинского штаба МЮ была удовлетворена.

"Это была рекомендация от "Манчестер Юнайтед" и их медицинского штаба. Алексис продолжает восстанавливаться, поэтому не сможет сыграть за нас в сентябре. Принимая во внимание эту просьбу и состояние самого Алексиса, мы решили не вызывать его на предстоящие матчи", - цитирует Руэду Reuters.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Санчес, сборная Чили

Автор foxmcfc   

Дата 31.08.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 603

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  1. fc-oil 31.08.2018 12:40 # fc-oil
    После чего он восстанавливается? После похода в банкомат за многомиллионной зарплатой?

    (ответить)

  2. monsieurgood 31.08.2018 12:30 # monsieurgood
    Санчез должен был стать лебединой песней Моура в МЮ, но ,похоже, ответственность за увольнение переводчика на себя возьмет Бернли

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  3. vyrentz 31.08.2018 12:17 # vyrentz
    Фанаты МЮ попросили Моуриньо не приглашать Санчеса на ближайшие матчи Манчестер Юнайтед.

    22 матча - 3 гола. Заработная плата 26 миллионов GBP

    ТОПАРИЩЕ!

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