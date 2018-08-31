Саутгейт пока не обсуждал новый контракт с FA

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что пока не обсуждал с FA новый контракт.

Выступление англичан на Чемпионате Мира в России было сочтено как однозначный успех. Саутгейт и его молодая команда влюбили в себя публику на пути к полуфиналу.



По возвращении "трех львов" с ЧМ-2018 в прессе появилась информация, что Ассоциация опасается интереса к Саутгейту со стороны клубов Премьер-Лиги и хочет связать будущее Гарета сразу до следующего мундиаля в 2022 году, однако пока ничего не произошло.



"Нет, мы не обсуждали новый контракт. Были лишь некоторые разговоры с поведением итогов. Руководство оказало нам огромную поддержку, когда этим летом мы решили сделать ставку на молодых игроков и выполнять свою работу иначе".



"Это и есть приоритет для меня. Именно так я хочу развивать команду в следующие пару лет. Что касается контракта, то по моему действующему остается еще 20 месяцев — мы во второй половине четырехлетнего плана. Я люблю свою работу, вдобавок я был в отпуске, так что новый контракт — не приоритет", — приводит слова Саутгейта Sky Sports.