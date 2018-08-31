"Юнайтед" не будет спешить с новым контрактом для Шоу

"Манчестер Юнайтед" не будет спешно предлагать новый контракт Люку Шоу после того, как защитник ярко начал новый сезон.

На старте сезона 2018/19 Шоу закрепился в качестве основного левого защитника "красных дьяволов", выигрывая конкуренцию у 33-летнего Эшли Янга. Люк даже забил свой первый гол в карьере и заслужил вызов сборную Англии.



В связи с этим появились разговоры, что клуб поспешит с новым контрактом для Шоу, чье действующее соглашение истекает уже в конце этого сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Однако Daily Mirror утверждает, что Люк пока окончательно не убедил боссов "Юнайтед", что может быть основным игроком команды на долгосрочный период. Руководство собирается взять паузу и посмотреть, как Люк будет себя проявлять с дальнейшим течением сезона.



Одной из причин, почему Шоу так легко опередил Янга на старта сезона, является запоздалое возвращение ветерана к тренировкам — Эшли задержался на Чемпионате Мира в России со сборной Англии. Люк должен будет доказать, что он лучше конкурента на более длинной дистанции, чтобы заслужить новую сделку.