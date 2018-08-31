Алиссон объяснил, почему идет в дриблинг у своих ворот

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон заявил, что идет в дриблинг возле своих ворот не для того, чтобы позабавиться над соперником.

В матче прошлого уикенда против "Брайтона" первый номер сборной Бразилии отметился эффективным трюком, дерзко перебросив мяч через соперника на дальней границе своей штрафной площади и продолжив игру команды.



Главный тренер "красных" Юрген Клопп неодобрительно высказался по поводу этого трюка, однако Алиссон уверяет, что все риски просчитаны, и он поступает таким образом, только чтобы помочь команде выйти из обороны и начать новую атаку.



"Я идеально подошел команде и стилю игры команды. "Ливерпулю" нравится, чтобы голкипер участвовал в атакующей фазе и начинал бы игру от обороны".



"Это придает мне большую уверенность, чтобы играть ногами, и заставляет сохранять концентрацию все 90 минут. Похожим образом ты играешь и за сборную Бразилии".



"Еще в Риме я всегда старался начинать игру, но там стиль слегка отличается от того, как мы играем в "Ливерпуле". Я очень рад оказаться в этот замечательном клубе, где собраны игроки огромного мастерства. Они демонстрирую огромную уверенность во мне на поле. Я чувствую себя уверенно, играя так, как я играю".



"Все риски просчитаны, и я не боюсь рисковать. Болельщикам с сердечными проблемами нужно быть осторожными! Как я уже говорил прежде, я не стараюсь позабавиться над соперником. Это не так, что я красуюсь. Я просто стараюсь помочь команде".



"Я иду в дриблинг или выполняю пас, понимая, что в случае потери в этой области поля соперник может забить. Я осознаю это, но всегда делаю это, лишь чтобы помочь команде. По этой же причине иногда я выбиваю мяч на трибуны", — сообщил Алиссон ESPN.