Отношения Вудворда и Моуриньо "сильны как никогда"

Между исполнительным директором "Манчестер Юнайтед" Эдом Вудвордом и главным тренером Жозе Моуриньо нет конфликта.

В последние пару недель Вудворд зачастил на тренировочную базу "красных дьяволов", а отдельные таблоиды сообщали, что Моуриньо находится в одном поражении от увольнения после неудачного старта сезона.



Напомним, Жозе остался недоволен итогами летней трансферной кампании, переложив ответственность за недостаточное усиление на Эда. Сложилось впечатление, что тренер и директор совершенно перестали ладить.



На текущей неделе также стало известно, что клуб близок к новому контракту с нападающим Антони Мартиалем. Это преподносилось как очередной виток "холодной войны" между Моуриньо и Вудвордом: якобы французский игрок решил связать свое будущее с "Юнайтед", поскольку уверен, что переживет Жозе на "Олд Траффорд.



Однако близкие к Вудворду источники авторитетного издания The Guardian уверяют, что отношения Эда и Моуриньо "сильны как никогда". Более того, в процессе регулярного обмена текстовым сообщениями Жозе даже передавал "поцелуи" трехлетним близнецам своего директора.



Также утверждается, что над Моуриньо не висит угрозы немедленного увольнения. Вудворд и семейство Глэйзеров, владеющее "Юнайтед", обладают достаточным терпением к португальскому специалисту.