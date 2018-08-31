"Тоттенхэм" хочет сыграть матч Кубка Лиги с "Уотфордом" на "МК Стэдиум"

"Тоттенхэм" обратился к Футбольной Лиге за разрешением сыграть свой матч 3-го раунда Кубка Лиги против "Уотфорда" на нейтральном поле.

Состоявшаяся накануне жеребьевка определила в соперники "шпор" по 3-му раунду Кубка Лиги именно "шершней", причем это должен быть домашний для команды Маурисио Почеттино матч.



Данный матч будет сыгран на неделе, стартующей 24 сентября. Однако к этому моменту новый стадион "Тоттенхэма" еще не будет готов, а "Уэмбли" занят иным мероприятием.



Таким образом, "шпоры" попросили Футбольную Лиги, под эгидой которой проводится Кубок Лиги, перенести этот матч на нейтральную аренду — "Стэдиум МК", где обычно выступает "МК Донс" из Лиги Два.



Как сообщает Sky Sports прошение "Тоттенхэма" будет рассмотрено 6 сентября. Предложенный "шпорами" вариант более чем устроит болельщиков "шершней", ведь до Милтон-Кинс им даже ближе добираться, чем фанатам соперника.