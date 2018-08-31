Клопп предвкушает противостояние с ПСЖ

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что находится в предвкушении противостояния с ПСЖ на групповом этапе Лиги Чемпионов.

Состоявшаяся накануне жеребьевка определила "красных" в Группу C Лиги Чемпионов — вместе с ПСЖ, "Наполи" и "Црвеной Звездой".



Сразиться с парижанами "Ливерпулю" предстоит уже в первом туре — 18 сентября на "Энфилде". Клопп связывает большие ожидания с этим матчем, а также с ответным, и с нетерпением ждет встречи со своим соотечественником Томасом Тухелем, возглавляющим ПСЖ.



"ПСЖ является одной из самых зрелищных команд в мире, и я думаю, они ставят перед собой цель выиграть Лигу Чемпионов, поэтому нас ждут два интересных матча".



"Теперь я собираюсь чуть чаще смотреть ПСЖ. У них с Томасом Тухелем определенно очень интересный проект во Франции".



"Для наших бразильских парней противостояние с Неймаром будет подобно встрече друзей. Но для всех остальных это будет большим испытанием", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Остальные команды квартета Клопп тоже не обошел стороной, с уважением высказавшись насчет будущих соперников.



"Мы обыграли "Наполи" во время предсезонного периода, но даже говорить не стоит, что два матча с ними на групповом этапе будут совершенно другим испытанием".



"Я ездил к "Наполи" с Боруссией", поэтому знаю, какая там атмосфера. Помнится, меня дисквалифицировали за удаление там. Естественно, я постараюсь вести себя лучше в этот раз! "Црвену Звезду" я смотрел вчера. Они преодолели квалификацию, и я уверен, на их стадионе будет очень, очень напряженная атмосфера", — добавил Клопп.