В ожидании жеребьевки Лиги Европы
"Арсенал" и "Челси", привыкшие выступать в Лиге Чемпионов, в этом сезоне будут представлять Англию только во втором по значимости клубном турнире Старого Света. В пятницу днем "канониры" и "синие" узнают имена своих соперников по групповому этапу Лиги Европы.
В прошлом сезоне, как и в позапрошлом, "Арсенал" финишировал за пределами топ-4 Премьер-Лиги, тогда как у "Челси" совершенно не сложилась защита титула. В результате те и другие остались без Лиги Чемпионов.
Конкуренция в Премьер-Лиге по-прежнему зашкаливает, поэтому Лигу Европы оба коллектива могут рассматривать как реалистичный способ пробиться в Лигу Чемпионов — благо "Манчестер Юнайтед" продемонстрировал это собственным примером два года назад, а в прошлом сезоне "канониры" остановились в шаге от финала.
Благодаря своему высокому клубному коэффициенту "Арсенал" и "Челси" расположились в первой корзине и могут рассчитывать на благоприятный жребий. Серьезным испытанием для английских команд могут стать не столько соперники, сколько длительные перелеты, ведь география Лиги Европы гораздо шире, нежели Лиги Чемпионов.
Корзина 1:
Севилья (коэффициент УЕФА — 113.000)
Арсенал (93.000)
Челси (82.000)
Зенит (78.000)
Байер (66.000)
Динамо Киев (62.000)
Бешикташ (57.000)
Ред Булл Зальцбург (55.500)
Олимпиакос (54.000)
Вильярреал (52.000)
Андерлехт (48.000)
Лацио (41.000)
Корзина 2:
Спортинг (40.000)
Лудогорец (37.000)
Копенгаген (34.000)
Марсель (32.000)
Селтик (31.000)
ПАОК (29.500)
Милан (28.000)
Генк (27.000)
Фенербахче (23.500)
Краснодар (23.500)
Астана (21.750)
Рапид (21.500)
Корзина 3:
Реал Бетис (21.399)
Карабах (20.500)
БАТЭ (20.500)
Динамо Загреб (17.500)
РБ Лейпциг (17.000)
Айнтрахт (14.285)
Мальме (14.000)
Спартак Москва (13.500)
Стандарт (12.500)
Цюрих (12.000)
Бордо (11.283)
Ренн (11.283)
Корзина 4:
Аполлон (10.000)
Русенборг (9.000)
Ворскла (8.226)
Славия (7.500)
Акхисар Беледиеспор (7.160)
Яблонец (6.035)
АЕК Ларнака (4.310)
Види (4.250)
Рейнджерс (3.275)
Дюделанж (3.500)
Спартак Трнава (3.500)
Сарпсборг (3.485)
31.08.2018 05:55
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удачи шолсе в ле вуахахахахахах
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