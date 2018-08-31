В ожидании жеребьевки Лиги Европы

Петр Чех и Оливье Жиру "Арсенал" и "Челси", привыкшие выступать в Лиге Чемпионов, в этом сезоне будут представлять Англию только во втором по значимости клубном турнире Старого Света. В пятницу днем "канониры" и "синие" узнают имена своих соперников по групповому этапу Лиги Европы.

В прошлом сезоне, как и в позапрошлом, "Арсенал" финишировал за пределами топ-4 Премьер-Лиги, тогда как у "Челси" совершенно не сложилась защита титула. В результате те и другие остались без Лиги Чемпионов.

Конкуренция в Премьер-Лиге по-прежнему зашкаливает, поэтому Лигу Европы оба коллектива могут рассматривать как реалистичный способ пробиться в Лигу Чемпионов — благо "Манчестер Юнайтед" продемонстрировал это собственным примером два года назад, а в прошлом сезоне "канониры" остановились в шаге от финала.

Благодаря своему высокому клубному коэффициенту "Арсенал" и "Челси" расположились в первой корзине и могут рассчитывать на благоприятный жребий. Серьезным испытанием для английских команд могут стать не столько соперники, сколько длительные перелеты, ведь география Лиги Европы гораздо шире, нежели Лиги Чемпионов.

Корзина 1:

Севилья (коэффициент УЕФА — 113.000)
Арсенал (93.000)
Челси (82.000)
Зенит (78.000)
Байер (66.000)
Динамо Киев (62.000)
Бешикташ (57.000)
Ред Булл Зальцбург (55.500)
Олимпиакос (54.000)
Вильярреал (52.000)
Андерлехт (48.000)
Лацио (41.000)

Корзина 2:

Спортинг (40.000)
Лудогорец (37.000)
Копенгаген (34.000)
Марсель (32.000)
Селтик (31.000)
ПАОК (29.500)
Милан (28.000)
Генк (27.000)
Фенербахче (23.500)
Краснодар (23.500)
Астана (21.750)
Рапид (21.500)

Корзина 3:

Реал Бетис (21.399)
Карабах (20.500)
БАТЭ (20.500)
Динамо Загреб (17.500)
РБ Лейпциг (17.000)
Айнтрахт (14.285)
Мальме (14.000)
Спартак Москва (13.500)
Стандарт (12.500)
Цюрих (12.000)
Бордо (11.283)
Ренн (11.283)

Корзина 4:

Аполлон (10.000)
Русенборг (9.000)
Ворскла (8.226)
Славия (7.500)
Акхисар Беледиеспор (7.160)
Яблонец (6.035)
АЕК Ларнака (4.310)
Види (4.250)
Рейнджерс (3.275)
Дюделанж (3.500)
Спартак Трнава (3.500)
Сарпсборг (3.485)



Метки Арсенал, жеребьевка, Лига Европы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2018 05:55

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