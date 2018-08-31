В ожидании жеребьевки Лиги Европы

"Арсенал" и "Челси", привыкшие выступать в Лиге Чемпионов, в этом сезоне будут представлять Англию только во втором по значимости клубном турнире Старого Света. В пятницу днем "канониры" и "синие" узнают имена своих соперников по групповому этапу Лиги Европы.

В прошлом сезоне, как и в позапрошлом, "Арсенал" финишировал за пределами топ-4 Премьер-Лиги, тогда как у "Челси" совершенно не сложилась защита титула. В результате те и другие остались без Лиги Чемпионов.



Конкуренция в Премьер-Лиге по-прежнему зашкаливает, поэтому Лигу Европы оба коллектива могут рассматривать как реалистичный способ пробиться в Лигу Чемпионов — благо "Манчестер Юнайтед" продемонстрировал это собственным примером два года назад, а в прошлом сезоне "канониры" остановились в шаге от финала.



Благодаря своему высокому клубному коэффициенту "Арсенал" и "Челси" расположились в первой корзине и могут рассчитывать на благоприятный жребий. Серьезным испытанием для английских команд могут стать не столько соперники, сколько длительные перелеты, ведь география Лиги Европы гораздо шире, нежели Лиги Чемпионов.



Корзина 1:



Севилья (коэффициент УЕФА — 113.000)

Арсенал (93.000)

Челси (82.000)

Зенит (78.000)

Байер (66.000)

Динамо Киев (62.000)

Бешикташ (57.000)

Ред Булл Зальцбург (55.500)

Олимпиакос (54.000)

Вильярреал (52.000)

Андерлехт (48.000)

Лацио (41.000)



Корзина 2:



Спортинг (40.000)

Лудогорец (37.000)

Копенгаген (34.000)

Марсель (32.000)

Селтик (31.000)

ПАОК (29.500)

Милан (28.000)

Генк (27.000)

Фенербахче (23.500)

Краснодар (23.500)

Астана (21.750)

Рапид (21.500)



Корзина 3:



Реал Бетис (21.399)

Карабах (20.500)

БАТЭ (20.500)

Динамо Загреб (17.500)

РБ Лейпциг (17.000)

Айнтрахт (14.285)

Мальме (14.000)

Спартак Москва (13.500)

Стандарт (12.500)

Цюрих (12.000)

Бордо (11.283)

Ренн (11.283)



Корзина 4:



Аполлон (10.000)

Русенборг (9.000)

Ворскла (8.226)

Славия (7.500)

Акхисар Беледиеспор (7.160)

Яблонец (6.035)

АЕК Ларнака (4.310)

Види (4.250)

Рейнджерс (3.275)

Дюделанж (3.500)

Спартак Трнава (3.500)

Сарпсборг (3.485)