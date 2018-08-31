Шадли сменил "Вест Бромвич" на "Монако"

"Вест Бромвич" продал своего вингера Насера Шадли в "Монако" за 10 миллионов фунтов.

Шадли выступал за "дроздов" после своего перехода из "Тоттенхэма" в 2016 году. За это время Насер принял участие лишь в 38 матчах, включая пять в прошлом сезоне Премьер-Лиги.



Несмотря на затяжной упадок формы на клубном уровне, 29-летний Шадли ярко выступил на Чемпионате Мира в России, где помог сборной Бельгии завоевать бронзовые медали.



Своей игрой на ЧМ-2018 Шадли удалось привлечь интерес "Монако", который выкупил трансфер Насера у клуба Чемпионшипа и заключил с игроком контракт на три года.