Саутгейт готов вызывать игроков из Чемпионшипа

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что в скором времени ему, возможно, придется вызывать в национальную команду игроков, выступающих в Чемпионшипе.

На первой пресс-конференции после Чемпионата Мира в России Саутгейт не только огласил список игроков, вызванных на матчи против Испании и Швейцарии, но и пожаловался на то, что клубы Премьер-Лиги не дают шанса доморощенным талантам.



По мнению Гарета, ситуация может привести к тому, что ему придется вызывать в национальную команду футболистов из Чемпионшипа. У Саутгейта остается все меньше вариантов в в Премьер-Лиге.



"Наибольшее беспокойство у нас вызывает тот факт, что английские игроки получают все меньше практики в клубах. Они не могут пробиться в состав и побороться за игровые минуты".



"Я не исключаю, что начну просматривать игроков из Чемпионшипа. Наша выборка с каждым месяцем становится все меньше и меньше", - приводит слова Саутгейта Daily Mirror.