"Бернли" не пробился в групповой этап Лиги Европы

Сэм Вокс "Бернли" не сумел пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей "Олимпиакосу" в раунде плей-офф квалификации.

Неделю назад подопечные Шона Дайча были биты в Греции — 3:1. Таким образом, дома "бордовым" требовалось забивать минимум дважды, однако "Олимпиакос" показал себя крепким орешком, а на 83-й минуте даже повел в счете.

Спустя еще три минуты вышедший на замену Матей Выдра избавил свою команду от поражения в отдельно взятом матче — 1:1. Тем не менее, дефицит в два гола после первой встречи стоил "Бернли" вылета из турнира.

Выбывание "Бернли", который стартовал в квалификации Лиги Европы со 2-го раунда, означает, что на групповом этапе Англия будет представлена в турнире лишь "Челси" и "Арсеналом", которым гарантировано место среди сеянных команд.

"Бернли" (Англия) — "Олимпиакос" (Греция) — 1:1 (0:0) по сумме двух матчей — 2:4

Голы: Выдра 86 — Поденсе 83.

"Бернли": Хитон, Бардсли, Лонг, Ми, Тэйлор, Леннон (Корк 75), Вествуд, Хендрик, Макнил (Вуд 75), Барнс (Выдра 65), Вокс.



Метки Бернли, Лига Европы, Олимпиакос

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2018 23:40

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Последние комментарии:




  1. royal-arsenal 31.08.2018 00:31 # royal-arsenal
    Бёрнли по типу Уфы матч сыграла. Тоже стиль простого провинциального футбола с забросами. И также кучу моментов не реализовали, пропустив 1-ми, и также пришлось в конце бежать забивать 2 мяча

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  2. ray-black 30.08.2018 23:58 # ray-black
    Столько моментов упустили бордовые... Должны были выносить греков вперед ногами, но мазали и мазали. Должно быть очень обидно игрокам и болельщикам.

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  3. bootsman 30.08.2018 23:45 # bootsman
    Хреново-то как! Похоже увольнение Моура откладывается...

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