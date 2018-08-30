"Бернли" не пробился в групповой этап Лиги Европы

"Бернли" не сумел пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей "Олимпиакосу" в раунде плей-офф квалификации.

Неделю назад подопечные Шона Дайча были биты в Греции — 3:1. Таким образом, дома "бордовым" требовалось забивать минимум дважды, однако "Олимпиакос" показал себя крепким орешком, а на 83-й минуте даже повел в счете.



Спустя еще три минуты вышедший на замену Матей Выдра избавил свою команду от поражения в отдельно взятом матче — 1:1. Тем не менее, дефицит в два гола после первой встречи стоил "Бернли" вылета из турнира.



Выбывание "Бернли", который стартовал в квалификации Лиги Европы со 2-го раунда, означает, что на групповом этапе Англия будет представлена в турнире лишь "Челси" и "Арсеналом", которым гарантировано место среди сеянных команд.



"Бернли" (Англия) — "Олимпиакос" (Греция) — 1:1 (0:0) по сумме двух матчей — 2:4



Голы: Выдра 86 — Поденсе 83.



"Бернли": Хитон, Бардсли, Лонг, Ми, Тэйлор, Леннон (Корк 75), Вествуд, Хендрик, Макнил (Вуд 75), Барнс (Выдра 65), Вокс.