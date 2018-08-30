"Реал Сосьедад" арендовал Сандро Рамиреса

"Реал Сосьедад" взял в аренду до конца сезона 2018/19 нападающего "Эвертона" Сандро Рамиреса.

Рамирес присоединился к "ирискам" лишь прошлым летом из "Малаги" за 5.3 миллиона фунтов. Это был один из нескольких провальных трансферов главного тренера Рональда Кумана и спортивного директора Стива Уолша, которые впоследствии были уволены из клуба.



В прошлом сезоне Сандро сыграл только 14 матчей за "Эвертон", а уже в январе отправился в аренду в "Севилью". Новый рулевой "ирисок" Марку Силва не стал удерживать 23-летнего испанца, позволив тому снова отправиться на родину — на сей раз в Сан-Себастьян.



Добавим, что в этой кампании Сандро успел сыграть один матч за "Эвертон", отметившись голевой передачей против "Ротерхэма" в Кубке Лиге в минувшую среду. К слову, это было первое появление Рамиреса в футболке мерсисайдского клуба с 23 декабря.