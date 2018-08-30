Салах гордится прошлым сезоном

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что гордится прошлым сезоном, несмотря на то, что остался без награды Игроку Года по версии УЕФА.

В своем дебютном сезоне на "Энфилде" Салах забил 44 гола с учетом всех соревнований и помог "красным" достичь финала Лиги Чемпионов, попутно завоевав множество индивидуальных наград.

Неслучайно, что Мохамед вошел в финальный шорт-лист номинантов на звание лучшего игрока сезона 2017/18, однако УЕФА решил отдать приз не Салаху и не Криштиану Роналду, а Луке Модричу. Тем не менее, 26-летний египтянин все равно испытывает гордость.

"Когда впервые делаешь нечто такое, чего не делал ни один египтянин прежде, нечто замечательное, ты должен гордиться этим. Есть 100 миллионов египтян, которые видят во мне ролевую модель. Это нечто, чем я должен гордиться".

"Иногда ты испытываешь давление от этого, но также это заставляет тебя упорнее трудиться и становиться все лучше и лучше", — цитирует Салаха Liverpool Echo.



Метки Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2018 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1093

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Последние комментарии:




  1. kojan 30.08.2018 23:07 # kojan
    гордость распирает за развальцованный геморрой в Киеве... 100% ливерная убогость гордится ничем, прошлым...

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  2. hollywood-hoe 30.08.2018 22:40 # hollywood-hoe
    Он про парикмахерскую слышал когда-то?
    Пьер Ришар блять

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  3. monsieurgood 30.08.2018 22:29 # monsieurgood
    сук, словно Артурик Агылданбеков первый раз в жизни костюм надел, и тот с рынка. восточных ребят нужно учить носить что-то кроме их покрывал, а то выглядят просто смешно.

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  4. jesus33 30.08.2018 22:23 # jesus33
    Вы видели его рожу чумазую, прическу? Скажи спасибо, что тебя такого бомжа, вообще на такое мероприятие.

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  5. onlymarko 30.08.2018 22:19 # onlymarko
    "видят во мне ролевую модель" - ролевую модель лол, это называется пример для подражания, наймите кого-нибудь, кто не будет тупо в гугл переводчик все пихать

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  6. chr1s8rown 30.08.2018 22:16 # chr1s8rown
    продажные гондоны. какой нахуй модрик.

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  7. zzspurs 30.08.2018 22:09 # zzspurs
    Зато гражданин чечни бля... ну и нелепо чмо-шная рожа у него....

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  8. sellman 30.08.2018 22:05 # sellman
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