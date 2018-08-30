Салах гордится прошлым сезоном
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что гордится прошлым сезоном, несмотря на то, что остался без награды Игроку Года по версии УЕФА.
В своем дебютном сезоне на "Энфилде" Салах забил 44 гола с учетом всех соревнований и помог "красным" достичь финала Лиги Чемпионов, попутно завоевав множество индивидуальных наград.
Неслучайно, что Мохамед вошел в финальный шорт-лист номинантов на звание лучшего игрока сезона 2017/18, однако УЕФА решил отдать приз не Салаху и не Криштиану Роналду, а Луке Модричу. Тем не менее, 26-летний египтянин все равно испытывает гордость.
"Когда впервые делаешь нечто такое, чего не делал ни один египтянин прежде, нечто замечательное, ты должен гордиться этим. Есть 100 миллионов египтян, которые видят во мне ролевую модель. Это нечто, чем я должен гордиться".
"Иногда ты испытываешь давление от этого, но также это заставляет тебя упорнее трудиться и становиться все лучше и лучше", — цитирует Салаха Liverpool Echo.
30.08.2018 22:00
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гордость распирает за развальцованный геморрой в Киеве... 100% ливерная убогость гордится ничем, прошлым...
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Он про парикмахерскую слышал когда-то?
Пьер Ришар блять
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сук, словно Артурик Агылданбеков первый раз в жизни костюм надел, и тот с рынка. восточных ребят нужно учить носить что-то кроме их покрывал, а то выглядят просто смешно.
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Вы видели его рожу чумазую, прическу? Скажи спасибо, что тебя такого бомжа, вообще на такое мероприятие.
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"видят во мне ролевую модель" - ролевую модель лол, это называется пример для подражания, наймите кого-нибудь, кто не будет тупо в гугл переводчик все пихать
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продажные гондоны. какой нахуй модрик.
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Зато гражданин чечни бля... ну и нелепо чмо-шная рожа у него....
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