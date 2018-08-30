Салах гордится прошлым сезоном

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что гордится прошлым сезоном, несмотря на то, что остался без награды Игроку Года по версии УЕФА.

В своем дебютном сезоне на "Энфилде" Салах забил 44 гола с учетом всех соревнований и помог "красным" достичь финала Лиги Чемпионов, попутно завоевав множество индивидуальных наград.



Неслучайно, что Мохамед вошел в финальный шорт-лист номинантов на звание лучшего игрока сезона 2017/18, однако УЕФА решил отдать приз не Салаху и не Криштиану Роналду, а Луке Модричу. Тем не менее, 26-летний египтянин все равно испытывает гордость.



"Когда впервые делаешь нечто такое, чего не делал ни один египтянин прежде, нечто замечательное, ты должен гордиться этим. Есть 100 миллионов египтян, которые видят во мне ролевую модель. Это нечто, чем я должен гордиться".



"Иногда ты испытываешь давление от этого, но также это заставляет тебя упорнее трудиться и становиться все лучше и лучше", — цитирует Салаха Liverpool Echo.