"Ливерпуль" и "Челси" сошлись в 3-м раунде Кубка Лиги
Состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги. В борьбу за трофей вступили команды, представляющие Англию в еврокубках.
Центральным матчем этой стадии, вне всяких сомнений, станет противостояние "Ливерпуля" и "Челси" на "Энфилде".
Несколько других пар тоже составлены исключительно из представителей Премьер-Лиги: "Вулверхэмптон" — "Лестер", "Тоттенхэм" — "Уотфорд", "Эвертон" — "Саутгемптон".
"Арсенал" примет дома "Брентфорд", "Манчестер Сити" отправится в "Оксфорд", а "Манчестер Юнайтед" ждет испытание "Дерби" Фрэнка Лэмпарда.
Добавим, матчи 3-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 24 сентября.
Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги
Вест Бромвич — Кристал Пэлас
Арсенал — Брентфорд
Бертон — Бернли
Уикомб — Норвич
Оксфорд — Манчестер Сити
Вест Хэм — Макклсфилд
Миллуолл — Фулхэм
Ливерпуль — Челси
Борнмут — Блэкберн
Престон — Мидлсбро
Вулверхэмптон — Лестер
Тоттенхэм — Уотфорд
Блэкпул — КПР
Эвертон — Саутгемптон
Манчестер Юнайтед — Дерби
Ноттингем Форест — Стоук
30.08.2018 21:15
Просмотров: 1608
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Изейшая победа Ливерпуля. Синие глиномесы могут вообще молодежку ставить, ибо королям Британии поxуй кого выносить.
(ответить)
пруха Клоппу, сразу в финал и попал на Челси...
(ответить)
норм Ливалуп-челсей, чисто для фапла жреба
(ответить)
Долбоеб на долбоебе уподобляется долбоебам каким-то, забывая о том, кто он и какой на самом деле не долбоеб. Цепная долбоебическая
реакция, поглощающая здравый смысл и адекватное поведение. Михайло, ты безнадежен. Иногда я думаю, что ты сам создаешь фейки, задающие этот долбоебизм.
(ответить)
клоппа снова отбросило на пять шагов назад от трофея..ну ничего, может Челси выставит полурезерв и шанс всё таки предоставит.
(ответить)
Такие кубки больше ценятся у чемпионшип никах... Мю и дерби пожалуй гляну.. может у Лэмпарда удастся выбить манкунианцев. Это будет первой большой клуб .
(ответить)
На портовых шлюх сегодня из всех шлангов льётся.
(ответить)
Наполи, ПСЖ, Чеольси - у них сегодня чёрный день в календаре))
(ответить)
по моему это будет слишком жестоко по отношению к сосовзерам если Челси, их злейший враг, заберет у них единственную возможность выиграть трофей)))
(ответить)
Пенсы выбьют ливер в кал, Ле и ещё если в ка сойдутся вообще огонь
(ответить)
Ну... Могло быть и получше. Лучше попасть на топ клуб что будет полурезервом играть чем на крепкого середняка который настроен серьезно рубиться за трофей.
(ответить)
Лэмпард отправит Жозе в отставку.
(ответить)
резервом насрем на головы скаузерам, так что изи проход великого Челси!
(ответить)
Ураааааа!
наконец-то
Унизим портовых шмар 2 раза за сентябрь!
Еееееееееее
(ответить)
лаол, FA читает фапел))
(ответить)
молодёжью будут катать 100% и те и другие))
(ответить)
Ах ах ах, допизделись пенсы)
(ответить)
Ливер лишился последнего шанса на чашку в сезоне, хех
(ответить)
неудачники эти щолси
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий