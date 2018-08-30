"Ливерпуль" и "Челси" сошлись в 3-м раунде Кубка Лиги

Кубок Лиги Состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги. В борьбу за трофей вступили команды, представляющие Англию в еврокубках.

Центральным матчем этой стадии, вне всяких сомнений, станет противостояние "Ливерпуля" и "Челси" на "Энфилде".

Несколько других пар тоже составлены исключительно из представителей Премьер-Лиги: "Вулверхэмптон" — "Лестер", "Тоттенхэм" — "Уотфорд", "Эвертон" — "Саутгемптон".

"Арсенал" примет дома "Брентфорд", "Манчестер Сити" отправится в "Оксфорд", а "Манчестер Юнайтед" ждет испытание "Дерби" Фрэнка Лэмпарда.

Добавим, матчи 3-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 24 сентября.

Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги

Вест Бромвич — Кристал Пэлас
Арсенал — Брентфорд
Бертон — Бернли
Уикомб — Норвич
Оксфорд — Манчестер Сити
Вест Хэм — Макклсфилд
Миллуолл — Фулхэм
Ливерпуль — Челси
Борнмут — Блэкберн
Престон — Мидлсбро
Вулверхэмптон — Лестер
Тоттенхэм — Уотфорд
Блэкпул — КПР
Эвертон — Саутгемптон
Манчестер Юнайтед — Дерби
Ноттингем Форест — Стоук



Метки жеребьевка, Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2018 21:15

Количество просмотров Просмотров: 1608

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Последние комментарии:




  1. dexter 30.08.2018 21:44 # dexter
    Изейшая победа Ливерпуля. Синие глиномесы могут вообще молодежку ставить, ибо королям Британии поxуй кого выносить.

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  2. kojan 30.08.2018 21:40 # kojan
    пруха Клоппу, сразу в финал и попал на Челси...

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  3. reams 30.08.2018 21:39 # reams
    норм Ливалуп-челсей, чисто для фапла жреба

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  4. akadam 30.08.2018 21:33 # akadam
    Долбоеб на долбоебе уподобляется долбоебам каким-то, забывая о том, кто он и какой на самом деле не долбоеб. Цепная долбоебическая
    реакция, поглощающая здравый смысл и адекватное поведение. Михайло, ты безнадежен. Иногда я думаю, что ты сам создаешь фейки, задающие этот долбоебизм.

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  5. gidro-met 30.08.2018 21:31 # gidro-met
    клоппа снова отбросило на пять шагов назад от трофея..ну ничего, может Челси выставит полурезерв и шанс всё таки предоставит.

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  6. olegxit 30.08.2018 21:30 # olegxit
    Такие кубки больше ценятся у чемпионшип никах... Мю и дерби пожалуй гляну.. может у Лэмпарда удастся выбить манкунианцев. Это будет первой большой клуб .

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  7. jesus33 30.08.2018 21:27 # jesus33
    На портовых шлюх сегодня из всех шлангов льётся.

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  8. el-pistalero 30.08.2018 21:26 # el-pistalero
    Наполи, ПСЖ, Чеольси - у них сегодня чёрный день в календаре))

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  9. bezviz 30.08.2018 21:24 # bezviz
    по моему это будет слишком жестоко по отношению к сосовзерам если Челси, их злейший враг, заберет у них единственную возможность выиграть трофей)))

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  10. hollywood-hoe 30.08.2018 21:23 # hollywood-hoe
    Пенсы выбьют ливер в кал, Ле и ещё если в ка сойдутся вообще огонь

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  11. ray-black 30.08.2018 21:22 # ray-black
    Ну... Могло быть и получше. Лучше попасть на топ клуб что будет полурезервом играть чем на крепкого середняка который настроен серьезно рубиться за трофей.

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  12. brown-ale 30.08.2018 21:22 # brown-ale
    Лэмпард отправит Жозе в отставку.

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  13. bezviz 30.08.2018 21:21 # bezviz
    резервом насрем на головы скаузерам, так что изи проход великого Челси!

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  14. sellman 30.08.2018 21:21 # sellman
    Ураааааа!
    наконец-то

    Унизим портовых шмар 2 раза за сентябрь!
    Еееееееееее

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  15. fowler9 30.08.2018 21:21 # fowler9
    лаол, FA читает фапел))

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  16. scauzer11 30.08.2018 21:19 # scauzer11
    молодёжью будут катать 100% и те и другие))

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  17. gerrard08 30.08.2018 21:19 # gerrard08
    Ах ах ах, допизделись пенсы)

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  18. hollywood-hoe 30.08.2018 21:19 # hollywood-hoe
    Ливер лишился последнего шанса на чашку в сезоне, хех

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  19. recyjoed 30.08.2018 21:18 # recyjoed
    неудачники эти щолси

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