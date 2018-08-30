"Ливерпуль" и "Челси" сошлись в 3-м раунде Кубка Лиги

Состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги. В борьбу за трофей вступили команды, представляющие Англию в еврокубках.

Центральным матчем этой стадии, вне всяких сомнений, станет противостояние "Ливерпуля" и "Челси" на "Энфилде".



Несколько других пар тоже составлены исключительно из представителей Премьер-Лиги: "Вулверхэмптон" — "Лестер", "Тоттенхэм" — "Уотфорд", "Эвертон" — "Саутгемптон".



"Арсенал" примет дома "Брентфорд", "Манчестер Сити" отправится в "Оксфорд", а "Манчестер Юнайтед" ждет испытание "Дерби" Фрэнка Лэмпарда.



Добавим, матчи 3-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 24 сентября.



Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги



Вест Бромвич — Кристал Пэлас

Арсенал — Брентфорд

Бертон — Бернли

Уикомб — Норвич

Оксфорд — Манчестер Сити

Вест Хэм — Макклсфилд

Миллуолл — Фулхэм

Ливерпуль — Челси

Борнмут — Блэкберн

Престон — Мидлсбро

Вулверхэмптон — Лестер

Тоттенхэм — Уотфорд

Блэкпул — КПР

Эвертон — Саутгемптон

Манчестер Юнайтед — Дерби

Ноттингем Форест — Стоук