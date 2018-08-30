Эллардайс: "Кристал Пэлас" спас меня от депрессии"
Бывший тренер сборной Англии Сэм Эллардайс признателен "Кристал Пэлас" за то, что клуб вытащил его из депрессии.
В 2016 году Эллардайс был со скандалом уволен из сборной Англии из-за обвинений в коррупции. Уходу Большого Сэма поспособствовало громкое расследование The Telegraph с подставными лицами.
Эллардайс признал, что после отставки долго переживал и даже впал в депрессию. Тренер благодарен "Кристал Пэлас" за то, что лондонский клуб быстро предложил ему работу и новый вызов.
"Кристал Пэлас" спас меня и вытащил из депрессии. Я был в смятении в тот момент и никак не мог выбраться из этого состояния. Я благодарен им за эту возможность", - сообщил Эллардайс talkSPORT.
30.08.2018 21:00
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софти инглишмэн
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пиздеец ,жаль что у меня нет своего кристал пеласа((((((
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