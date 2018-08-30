В четверг состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2018/19. "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" были распределены по квартетам.

Будучи чемпионами Премьер-Лиги и изначально расположившись в первой корзине, "горожане", пожалуй, получили наиболее благосклонный жребий. Соперниками "Сити" по группе стали "Шахтер", "Лион" и "Хоффенхайм".



"Юнайтед" предстоит сразиться с новой командой своего бывшего нападающего Криштиану Роналду, "Ювентусом", а также с "Валенсией" и "Янг Бойз".



"Тоттенхэм" оказался в компании "Барселоны", ПСВ и "Интера", а соперниками "Ливерпуля" стали ПСЖ, "Наполи" и "Црвена Звезда".



Добавим, что групповой этап Лиги Чемпионов стартует 18 сентября и продлится до 12 декабря.



Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2018/19



Группа A: "Атлетико" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Монако" (Франция), "Брюгге "(Бельгия)



Группа B: "Барселона" (Испания), "Тоттенхэм" (Англия), ПСВ (Голландия), "Интер" (Италия)



Группа C: ПСЖ (Франция), "Наполи" (Италия), "Ливерпуль" (Англия), "Црвена Звезда" (Сербия)



Группа D: "Локомотив" (Москва, Россия), "Порту" (Португалия), "Шальке-04" (Германия), "Галатасарай" (Турция)



Группа E: "Бавария" (Германия), "Бенфика" (Португалия), "Аякс" (Голландия), АЕК (Греция)



Группа F: "Манчестер Сити" (Испания), "Шахтер" (Украина), "Лион" (Франция), "Хоффенхайм" (Германия)



Группа G: "Реал" (Испания), "Рома" (Италия), ЦСКА (Москва, Россия), "Витория" (Чехия)



Группа H: "Ювентус" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Валенсия" (Испания), "Янг Бойз" (Швейцария)