Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов

Эмблема Лиги Чемпионов В четверг состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2018/19. "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" были распределены по квартетам.

Будучи чемпионами Премьер-Лиги и изначально расположившись в первой корзине, "горожане", пожалуй, получили наиболее благосклонный жребий. Соперниками "Сити" по группе стали "Шахтер", "Лион" и "Хоффенхайм".

"Юнайтед" предстоит сразиться с новой командой своего бывшего нападающего Криштиану Роналду, "Ювентусом", а также с "Валенсией" и "Янг Бойз".

"Тоттенхэм" оказался в компании "Барселоны", ПСВ и "Интера", а соперниками "Ливерпуля" стали ПСЖ, "Наполи" и "Црвена Звезда".

Добавим, что групповой этап Лиги Чемпионов стартует 18 сентября и продлится до 12 декабря.

Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2018/19

Группа A: "Атлетико" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Монако" (Франция), "Брюгге "(Бельгия)

Группа B: "Барселона" (Испания), "Тоттенхэм" (Англия), ПСВ (Голландия), "Интер" (Италия)

Группа C: ПСЖ (Франция), "Наполи" (Италия), "Ливерпуль" (Англия), "Црвена Звезда" (Сербия)

Группа D: "Локомотив" (Москва, Россия), "Порту" (Португалия), "Шальке-04" (Германия), "Галатасарай" (Турция)

Группа E: "Бавария" (Германия), "Бенфика" (Португалия), "Аякс" (Голландия), АЕК (Греция)

Группа F: "Манчестер Сити" (Испания), "Шахтер" (Украина), "Лион" (Франция), "Хоффенхайм" (Германия)

Группа G: "Реал" (Испания), "Рома" (Италия), ЦСКА (Москва, Россия), "Витория" (Чехия)

Группа H: "Ювентус" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Валенсия" (Испания), "Янг Бойз" (Швейцария)



Метки жеребьевка, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2018 20:05

Количество просмотров Просмотров: 6323

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 30.08.2018 21:37 # largo-winch
    Зенитушка просто ниочёмная

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  2. bushwacka 30.08.2018 21:33 # bushwacka
    "резервом насрем на головы скаузерам, так что изи проход великого Челси!" + ещё парочка высеров в том же духе от дегоров песоснии.

    На Энфилде они плять собрались срать))))) Деревья епание ))))

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  3. multazar 30.08.2018 21:32 # multazar
    ливерка и man ure вне плей офф.

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  4. largo-winch 30.08.2018 21:32 # largo-winch
    братаны, пожелайте нам удачи в ЛЕ!

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  5. sausage 30.08.2018 21:29 # sausage
    Ситюкам повезло с группой. Единственные, кому из англичан почти гарантирован выход в плей-офф. На эконом режиме отыграют.

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  6. gidro-met 30.08.2018 21:28 # gidro-met
    народ, а почему АтлетикоМ не будучи чемпиком в первой корзине?

    и почему все норм чемпики и....Локомотив? а не Порту например в первой корзине оказался..

    МСити воообще из Испании судя по статье)

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  7. kristal-pelas 30.08.2018 21:26 # kristal-pelas
    Опять новости про Лигу Чемпионов! Там играют зарубежные клубы которые никому не интересны! Почему вы НИЧЕГО не пишете про клуб Кристал Пэлас??? В названии которого вообще-то есть слово Дворец!!! И вообще клуб из столицы Англии если кто не в курсе!!! Идет в топ-10 лиги!

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  8. arhangel777 30.08.2018 21:26 # arhangel777
    Группа F: "Манчестер Сити" (Испания), "Шахтер" (Украина), "Лион" (Франция), "Хоффенхайм" (Германия)

    Источник: http://fapl.ru/posts/64909/

    С каких пор Сити это Испания???

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  9. ray-black 30.08.2018 21:19 # ray-black
    Норм группа. Должны выходить в плей офф. ПСВ явный аутсайдер, нынешний Интер не далеко от него ушел. Заруба будет с Барсой за 1е место.

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  10. monsieurgood 30.08.2018 21:18 # monsieurgood
    Есть мнение, что Реал тащат масоны

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  11. monsieurgood 30.08.2018 21:17 # monsieurgood
    МЮ - ле, максимум; ТТХ - домой; за мс топить зашквар; Давай, колбаса, поеби там макароны

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  12. ian 30.08.2018 21:14 # ian
    Сомневаюсь в честности жеребьёвки. Сити откровенно тащат.

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  13. el-pistalero 30.08.2018 21:14 # el-pistalero
    оололо играем на Энфилде против наёмников из Ландана в кубке лиги))

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  14. vertigo-92 30.08.2018 21:13 # vertigo-92
    накуй слить этот рофлотурик пенсовским мочеглотам)

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  15. jayspearingagent 30.08.2018 21:10 # jayspearingagent
    Ливерпуль - Челси в Карабао Кап!

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  16. el-pistalero 30.08.2018 21:09 # el-pistalero
    ну всё, чувствуется, что кукарекнул на целый сезон.
    скриньте мои комментарии, обоссыши.

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  17. el-pistalero 30.08.2018 21:07 # el-pistalero
    предсказываю автобус от обоссаного психопата тухлого на энфилде, а от бывалого физрука анчелотти просто тотальной капитуляции.
    Самое забавное, Клопп может и со 2-составом ебать эту итальянскую переоцененку.
    ну а футбольчик будет с Црвеной Звездой, которые на похуй будут рубиться в матчах против ЛФК.

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  18. firmino9 30.08.2018 21:01 # firmino9
    Збсь обажаю рубиться с топ клубами

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  19. osprey 30.08.2018 20:58 # osprey
    Говно группа, если честно. Сравнения по двум критериям: тренер, состав.
    ПСЖ - тренер хуже, состав =
    Наполи - тренер хуже, состав хуже
    ЦЗ - угу.

    Не ожидаю никакой зарубы в группе, разве что будут 1-2 перестрелки, первое место с возможной ничьей на выезде с Наполи. Хотел, чтобы попали на Реал и Рому, но, увы.

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  20. el-pistalero 30.08.2018 20:56 # el-pistalero
    у псж только атака, нейтрализуй ее и еби мешок арабов как хочешь
    Кейта обоссыт каждого лягушатника, а Трентушка просто нассыт в ротан Геймару

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