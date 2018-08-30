Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов
В четверг состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2018/19. "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" были распределены по квартетам.
Будучи чемпионами Премьер-Лиги и изначально расположившись в первой корзине, "горожане", пожалуй, получили наиболее благосклонный жребий. Соперниками "Сити" по группе стали "Шахтер", "Лион" и "Хоффенхайм".
"Юнайтед" предстоит сразиться с новой командой своего бывшего нападающего Криштиану Роналду, "Ювентусом", а также с "Валенсией" и "Янг Бойз".
"Тоттенхэм" оказался в компании "Барселоны", ПСВ и "Интера", а соперниками "Ливерпуля" стали ПСЖ, "Наполи" и "Црвена Звезда".
Добавим, что групповой этап Лиги Чемпионов стартует 18 сентября и продлится до 12 декабря.
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2018/19
Группа A: "Атлетико" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Монако" (Франция), "Брюгге "(Бельгия)
Группа B: "Барселона" (Испания), "Тоттенхэм" (Англия), ПСВ (Голландия), "Интер" (Италия)
Группа C: ПСЖ (Франция), "Наполи" (Италия), "Ливерпуль" (Англия), "Црвена Звезда" (Сербия)
Группа D: "Локомотив" (Москва, Россия), "Порту" (Португалия), "Шальке-04" (Германия), "Галатасарай" (Турция)
Группа E: "Бавария" (Германия), "Бенфика" (Португалия), "Аякс" (Голландия), АЕК (Греция)
Группа F: "Манчестер Сити" (Испания), "Шахтер" (Украина), "Лион" (Франция), "Хоффенхайм" (Германия)
Группа G: "Реал" (Испания), "Рома" (Италия), ЦСКА (Москва, Россия), "Витория" (Чехия)
Группа H: "Ювентус" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Валенсия" (Испания), "Янг Бойз" (Швейцария)
30.08.2018 20:05
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Последние комментарии:
Зенитушка просто ниочёмная
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"резервом насрем на головы скаузерам, так что изи проход великого Челси!" + ещё парочка высеров в том же духе от дегоров песоснии.
На Энфилде они плять собрались срать))))) Деревья епание ))))
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ливерка и man ure вне плей офф.
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братаны, пожелайте нам удачи в ЛЕ!
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Ситюкам повезло с группой. Единственные, кому из англичан почти гарантирован выход в плей-офф. На эконом режиме отыграют.
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народ, а почему АтлетикоМ не будучи чемпиком в первой корзине?
и почему все норм чемпики и....Локомотив? а не Порту например в первой корзине оказался..
МСити воообще из Испании судя по статье)
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Опять новости про Лигу Чемпионов! Там играют зарубежные клубы которые никому не интересны! Почему вы НИЧЕГО не пишете про клуб Кристал Пэлас??? В названии которого вообще-то есть слово Дворец!!! И вообще клуб из столицы Англии если кто не в курсе!!! Идет в топ-10 лиги!
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Группа F: "Манчестер Сити" (Испания), "Шахтер" (Украина), "Лион" (Франция), "Хоффенхайм" (Германия)
Источник: http://fapl.ru/posts/64909/
С каких пор Сити это Испания???
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Норм группа. Должны выходить в плей офф. ПСВ явный аутсайдер, нынешний Интер не далеко от него ушел. Заруба будет с Барсой за 1е место.
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Есть мнение, что Реал тащат масоны
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МЮ - ле, максимум; ТТХ - домой; за мс топить зашквар; Давай, колбаса, поеби там макароны
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Сомневаюсь в честности жеребьёвки. Сити откровенно тащат.
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оололо играем на Энфилде против наёмников из Ландана в кубке лиги))
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накуй слить этот рофлотурик пенсовским мочеглотам)
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Ливерпуль - Челси в Карабао Кап!
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ну всё, чувствуется, что кукарекнул на целый сезон.
скриньте мои комментарии, обоссыши.
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предсказываю автобус от обоссаного психопата тухлого на энфилде, а от бывалого физрука анчелотти просто тотальной капитуляции.
Самое забавное, Клопп может и со 2-составом ебать эту итальянскую переоцененку.
ну а футбольчик будет с Црвеной Звездой, которые на похуй будут рубиться в матчах против ЛФК.
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Збсь обажаю рубиться с топ клубами
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Говно группа, если честно. Сравнения по двум критериям: тренер, состав.
ПСЖ - тренер хуже, состав =
Наполи - тренер хуже, состав хуже
ЦЗ - угу.
Не ожидаю никакой зарубы в группе, разве что будут 1-2 перестрелки, первое место с возможной ничьей на выезде с Наполи. Хотел, чтобы попали на Реал и Рому, но, увы.
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у псж только атака, нейтрализуй ее и еби мешок арабов как хочешь
Кейта обоссыт каждого лягушатника, а Трентушка просто нассыт в ротан Геймару
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