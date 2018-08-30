Саутгейт объяснил, почему снова не вызвал Харта в сборную Англии

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему снова не вызвал голкипера Джо Харта в национальную команду.

В прошлом сезоне Харт не только демонстрировал неважный футбол, но и вообще был редким гостем в стартовом составе "Вест Хэма", а потому его неучастие в ЧМ-2018 выглядело логичным.



Зато перед стартом этой кампании Джо перебрался в "Бернли", за который успел сыграть в квалификации Лиги Европы и провести все три первых матча Премьер-Лиги. Однако Саутгейт все равно проигнорировал 31-летнего голкипера, предпочтя тому Алекса Маккарти из "Саутгемптона". Гарету пришлось объяснить свое решение.



"Это шанс для Алекса. С ним нам еще не доводилось работать. Мы бы хотели узнать его чуть лучше".



"Мы и так знаем, на что способен Джо. Мы были так близки к тому, чтобы взять его на Чемпионат Мира, но все-таки оставили его вне заявки, поэтому сейчас все еще немного рано для его возвращения. В ближайшие месяцы мы собираемся посмотреть других парней".



"Уверен, Джо по-прежнему желает вызываться в сборную Англии, и у нас есть проблема с вратарской позицией. В Премьер-Лиге выступают максимум четверо-пятеро англичан из числа голкиперов".



"Джек Батленд выбыл в Чемпионшип. Мы считаем важным сохранить доверие к нему в данный момент времени, но остаться в команде — это вызов для него. В идеале мы бы хотели наблюдать более высокую позицию на этой позиции", — цитирует Саутгейта Sky Sports.