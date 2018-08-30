Саутгейт готов отказаться от жилетки

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что готов отказаться от фирменной жилетки, в которой щеголял на Чемпионате Мира.

Саутгейт произвел впечатление на соотечественников своим стилем одежды в России. Как сообщает The Guardian, количество проданных жилеток во время Чемпионата Мира увеличилось на 35%: англичане копировали манеру Гарета, скупая этот предмет одежды на родине.



Матч Кубка Наций с Испанией станет первой игрой для Саутгейта и его команды после успехов в России, но тренер не уверен, что в следующую субботу снова наденет жилет.



"Я не уверен, что вообще стану его носить. У нас есть соглашение с техническим спонсором, поэтому вариант возможен только один. В любом случае я оденусь по погоде", - цитирует Саутгейта The Guardian.