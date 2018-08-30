Пеллегрини: "Это "Вест Хэм" отверг Туре, а не наоборот"

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини рассказал, что он сам отверг возможность подписать полузащитника Яя Туре.

Попрощавшись с "Манчестер Сити" в конце прошлого сезона, на этой неделе Туре вплотную приблизился к обретению нового клуба, о чем в твиттере интригующим образом сообщил агент 35-летнего ивуарийца Дмитрий Селюк.



Поскольку Селюк поведал, что Яя прошел медицинское обследование в Лондоне, ветерана сразу же принялись сватать в столичные клубы, включая "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас", однако подобного рода домыслы Дмитрий быстро опроверг — и не самым лестным образом.



"Это 100% не "Вест Хэм". Яя — чемпион. В "Вест Хэме" ему не место", — написал Селюк.



Однако Пеллегрини всерьез не воспринимает слова Селюка и уверяет, что легко мог бы подписать своего бывшего подопечного по "Сити", но просто не захотел этого сделать.



"К сожалению, это лишь слова агента Яя. Я разговаривал с Яя, я знаю его и ценю его как личность. Он очень хороший игрок. но в тот момент, когда мы занимались комплектацией состава, его позиция была закрыта другими игроками".



"Нам требовалось потратить имеющиеся деньги на игроков других позиций, поэтому мы четко объяснили Яя, что он не может перейти сюда. Надеюсь, он найдет хороший клуб, большой клуб, потому что он очень хороший игрок", — цитирует Пеллегрини Sky Sports.



Предполагается, что новым клубом Туре станет "Олимпиакос", за который полузащитник уже выступал в начальной стадии своей карьеры. Также на днях стало известно, что Яя стал гражданином Британии.