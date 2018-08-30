Люк Шоу вызван в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил имена 23 игроков, вызванных для подготовки к матчам против Испании и Швейцарии.

Как и сообщала пресса сегодня утром, в списке Саутгейта не оказалось 33-летнего Эшли Янга, который был основным левым защитником англичан на Чемпионате Мира в России. Место ветерана занял его одноклубник Люк Шоу, уверенно начавший новый сезон.



Также можно отметить вызов голкипера "Саутгемптона" Алекса Маккарти, который не имеет опыта выступлений за национальную команду. Он приглашен вместо травмированного Ника Поупа из "Бернли".



Несмотря на дефицит игрового времени на старте нового сезона, в сборную также были вызваны Джордан Хендерсон с Адамом Лалланой из "Ливерпуля", Рубен Лофтус-Чик из "Челси" и Данни Уэлбек — единственный представитель "Арсенала" в списке.



Добавим, что против сборной Испании в рамках Лиги Наций англичане сыграют на "Уэмбли" 8 сентября. А спустя три дня подопечные Саутгейта проведут на "Кинг Пауэр" товарищеский матч против швейцарцев.



Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Испании и Швейцарии



Голкиперы: Джек Батленд ("Стоук"), Алекс Маккарти ("Саутгемптон"), Джордан Пикфорд ("Эвертон").



Защитники: Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес (оба — "Ливерпуль"), Харри Магуайр ("Лестер"), Данни Роуз, Киран Триппьер (оба — "Тоттенхэм"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити"), Джеймс Тарковски ("Бернли").



Полузащитники: Фабиан Дельф, Рахим Стерлинг (оба — "Манчестер Сити"), Деле Алли, Эрик Дайер (оба — "Тоттенхэм"), Джордан Хендерсон, Адам Лаллана (оба — "Ливерпуль"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Рубен Лофтус-Чик ("Челси").



Нападающие: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Данни Уэлбек ("Арсенал").