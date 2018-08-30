Мосес назвал Баркли лучшим игроком "Челси" на тренировках
Вингер "Челси" Виктор Мосес рассказал, что лучше всех на тренировках "синих" проявляет себя Росс Баркли.
Под руководством Антонио Конте английский полузащитник провел всего четыре игры, так и не набрав лучшую форму. После назначения Маурицио Сарри Баркли выразил надежду, что новый тренер поможет ему перезапустить его карьеру.
Сам Росс прикладывает к этому большие усилия. По наблюдениям Мосеса, именно Баркли выглядит наиболее ярко на тренировках при Сарри.
"Все хорошо тренируются, все выкладываются без остатка, но если бы мне пришлось выделять кого-то одного, то я бы выбрал Росса Баркли. У него была серьезная травма, но он хорошо начал сезон и будет непременно вознагражден за этот труд", - цитирует Мосеса Daily Mail.
30.08.2018 16:00
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