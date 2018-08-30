Садио Мане отказал "Юнайтед" в 2014 году

Вингер "Ливерпуля" Садио Мане рассказал, что четыре года назад у него на руках было предложение от "Манчестер Юнайтед".

Громко заявив о себе в австрийском "Ред Булл", в 2014 году игрок сборной Сенегала решил продолжить свое развитие в "Саутгемптоне", хотя сразу мог перейти в более статусный клуб.



Луи Ван Галь, тогда возглавлявший "Юнайтед", был готов заплатить 25 миллионов фунтов за Мане, но Садио отправился к "святым", а спустя еще пару лет присоединился к "Ливерпулю" по сделке стоимостью 34 млн. фунтов.



По словам 26-летнего Мане, он просто не чувствовал "Юнайтед" подходящим клубом, как и Ван Галя — подходящим тренером.



"Я не мог в это поверить. Сразу несколько команд хотели меня заполучить, включая "Юнайтед", но они не были правильной командой для меня. Конечно, я разговаривал с Ван Галем, и они даже сделали свое предложение".



"Но для меня они не были подходящим клубом, да и момент не был подходящим. Нужно все это почувствовать: правильный момент, правильный тренер, правильный клуб", — сообщил Мане SuperSport.