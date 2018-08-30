Садио Мане отказал "Юнайтед" в 2014 году

Садио Мане Вингер "Ливерпуля" Садио Мане рассказал, что четыре года назад у него на руках было предложение от "Манчестер Юнайтед".

Громко заявив о себе в австрийском "Ред Булл", в 2014 году игрок сборной Сенегала решил продолжить свое развитие в "Саутгемптоне", хотя сразу мог перейти в более статусный клуб.

Луи Ван Галь, тогда возглавлявший "Юнайтед", был готов заплатить 25 миллионов фунтов за Мане, но Садио отправился к "святым", а спустя еще пару лет присоединился к "Ливерпулю" по сделке стоимостью 34 млн. фунтов.

По словам 26-летнего Мане, он просто не чувствовал "Юнайтед" подходящим клубом, как и Ван Галя — подходящим тренером.

"Я не мог в это поверить. Сразу несколько команд хотели меня заполучить, включая "Юнайтед", но они не были правильной командой для меня. Конечно, я разговаривал с Ван Галем, и они даже сделали свое предложение".

"Но для меня они не были подходящим клубом, да и момент не был подходящим. Нужно все это почувствовать: правильный момент, правильный тренер, правильный клуб", — сообщил Мане SuperSport.



Метки Ливерпуль, Мане, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 30.08.2018 16:07 # manutd-20champ
    Садио Мане отказал "Реалу" в 2015 году
    Верите?

    (ответить)

  2. only--liverpool 30.08.2018 15:53 # only--liverpool
    И правильно сделал.

    (ответить)

  3. blackdreamer 30.08.2018 15:22 # blackdreamer
    решили окропить уже безжизненный труп мю
    сильно

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  4. jack-willsher 30.08.2018 15:15 # jack-willsher
    как же все ссут на муму. но ни у кого не получается лучше чем у моура
    это карма за все насосанные трофеи инсультником

    (ответить)

  5. mrjingles 30.08.2018 15:14 # mrjingles
    Ипать понесло парня
    - Каждый год в финал ЛЧ
    - Быстрее Салаха
    - Обоссал красную помойку
    АСТАНАВИТЕ ЭТОГО ТОПАРЯ!

    (ответить)

  6. electric 30.08.2018 15:06 # electric
    Красава, спас карьеру.
    Рип Муму.

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