Садио Мане отказал "Юнайтед" в 2014 году
Вингер "Ливерпуля" Садио Мане рассказал, что четыре года назад у него на руках было предложение от "Манчестер Юнайтед".
Громко заявив о себе в австрийском "Ред Булл", в 2014 году игрок сборной Сенегала решил продолжить свое развитие в "Саутгемптоне", хотя сразу мог перейти в более статусный клуб.
Луи Ван Галь, тогда возглавлявший "Юнайтед", был готов заплатить 25 миллионов фунтов за Мане, но Садио отправился к "святым", а спустя еще пару лет присоединился к "Ливерпулю" по сделке стоимостью 34 млн. фунтов.
По словам 26-летнего Мане, он просто не чувствовал "Юнайтед" подходящим клубом, как и Ван Галя — подходящим тренером.
"Я не мог в это поверить. Сразу несколько команд хотели меня заполучить, включая "Юнайтед", но они не были правильной командой для меня. Конечно, я разговаривал с Ван Галем, и они даже сделали свое предложение".
"Но для меня они не были подходящим клубом, да и момент не был подходящим. Нужно все это почувствовать: правильный момент, правильный тренер, правильный клуб", — сообщил Мане SuperSport.
30.08.2018 15:00
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