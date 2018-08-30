Эрикссон всегда болел за "Ливерпуль"

Бывший тренер сборной Англии Свен Йоран Эрикссон признался, что всегда болел за "Ливерпуль", но не мог об этом сказать, работая с командой "трех львов".

Напомним, что Эрикссон тренировал англичан с 2001 по 2006 год. Под его руководством команда "трех львов" выступила на двух Чемпионатах Мира и одном Чемпионате Европы, во всех трех случаях вылетая на стадии четвертьфинала.



Спустя 12 лет после ухода из сборной Свен Йоран признался, что все это время болел за "Ливерпуль". Швед надеется, что "красные", наконец, выиграют Премьер-Лигу в этом сезоне, но фаворитом гонки видит "Манчестер Сити".



"Я всегда был болельщиком "Ливерпуля". Я не мог сказать этого в сборной Англии, но я болею за них с самого детства, как и мой отец. Мне бы хотелось, чтобы они выиграли Премьер-Лигу, но, думаю, титул снова будет у "Сити", - сообщил Эрикссон Daily Mail.