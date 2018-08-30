Эрикссон всегда болел за "Ливерпуль"

Свен Йоран Эрикссон Бывший тренер сборной Англии Свен Йоран Эрикссон признался, что всегда болел за "Ливерпуль", но не мог об этом сказать, работая с командой "трех львов".

Напомним, что Эрикссон тренировал англичан с 2001 по 2006 год. Под его руководством команда "трех львов" выступила на двух Чемпионатах Мира и одном Чемпионате Европы, во всех трех случаях вылетая на стадии четвертьфинала.

Спустя 12 лет после ухода из сборной Свен Йоран признался, что все это время болел за "Ливерпуль". Швед надеется, что "красные", наконец, выиграют Премьер-Лигу в этом сезоне, но фаворитом гонки видит "Манчестер Сити".

"Я всегда был болельщиком "Ливерпуля". Я не мог сказать этого в сборной Англии, но я болею за них с самого детства, как и мой отец. Мне бы хотелось, чтобы они выиграли Премьер-Лигу, но, думаю, титул снова будет у "Сити", - сообщил Эрикссон Daily Mail.




Метки Ливерпуль, Эрикссон

Автор foxmcfc   

Дата 30.08.2018 14:00

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  1. royal-arsenal 30.08.2018 14:56 # royal-arsenal
    Здоровья

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  2. blackdreamer 30.08.2018 14:28 # blackdreamer
    мужик
    знал что топить за середняков типо чолчей или мю нет смысла

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  3. hammersmith 30.08.2018 14:12 # hammersmith
    ахуеть как парень состарился в петунхэме

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  4. ben-arfa 30.08.2018 14:04 # ben-arfa
    Теперь понятно как недо-топ Жерарт столько матчей провел в сборной

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