Моура хочет принести "Тоттенхэму" долгожданный трофей

Лукас Моура Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура признался, что хочет помочь "шпорам" прервать десятилетнюю бестрофейную засуху.

26-летний бразилец воспользовался отсутствием Сон Хен Мина, забив в двух последних матчах крайне важные голы. Вклад Моуры позволил "Тоттенхэму" продемонстрировать 100-процентный результат на старте сезона.

Лукас не хочет останавливаться на достигнутом и мечтает написать со "шпорами" собственную историю. Заодно Моура мечтает о трофее – первом для "Тоттенхэма" с 2008 года.

"Я чувствую себя просто прекрасно. Мне нравится моя новая жизнь, поэтому я хочу остаться здесь на долгие годы. Моя цель заключается в том, чтобы выиграть трофей и вписать свое имя в историю. У нас хороший состав, хороший тренерский штаб, поэтому мы верим, что это возможно", - сообщил Моура Sky Sports.




Метки Моура, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 30.08.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 647

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Последние комментарии:




  1. blackdreamer 30.08.2018 14:50 # blackdreamer
    он думал что карает топ клуб
    а на самом деле мю уже середняк лет 20

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  2. ray-black 30.08.2018 13:49 # ray-black
    Кубок чемпионов взяли же))

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  3. england 30.08.2018 13:37 # england
    Неудачник, черт возьми! временный фарт, не более....

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  4. mancunia-planet 30.08.2018 13:11 # mancunia-planet
    Дубль сделал против немощей и всё, зм ему ёпта теперь

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  5. killing-cannon 30.08.2018 13:09 # killing-cannon
    но ведь Тоттенхем и так берет трофей "Putting pressure trophy" каждый сезон

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  6. chr1s8rown 30.08.2018 13:07 # chr1s8rown
    петушок много себе позволяет

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