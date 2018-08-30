Моура хочет принести "Тоттенхэму" долгожданный трофей

Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура признался, что хочет помочь "шпорам" прервать десятилетнюю бестрофейную засуху.

26-летний бразилец воспользовался отсутствием Сон Хен Мина, забив в двух последних матчах крайне важные голы. Вклад Моуры позволил "Тоттенхэму" продемонстрировать 100-процентный результат на старте сезона.



Лукас не хочет останавливаться на достигнутом и мечтает написать со "шпорами" собственную историю. Заодно Моура мечтает о трофее – первом для "Тоттенхэма" с 2008 года.



"Я чувствую себя просто прекрасно. Мне нравится моя новая жизнь, поэтому я хочу остаться здесь на долгие годы. Моя цель заключается в том, чтобы выиграть трофей и вписать свое имя в историю. У нас хороший состав, хороший тренерский штаб, поэтому мы верим, что это возможно", - сообщил Моура Sky Sports.