Моура хочет принести "Тоттенхэму" долгожданный трофей
Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура признался, что хочет помочь "шпорам" прервать десятилетнюю бестрофейную засуху.
26-летний бразилец воспользовался отсутствием Сон Хен Мина, забив в двух последних матчах крайне важные голы. Вклад Моуры позволил "Тоттенхэму" продемонстрировать 100-процентный результат на старте сезона.
Лукас не хочет останавливаться на достигнутом и мечтает написать со "шпорами" собственную историю. Заодно Моура мечтает о трофее – первом для "Тоттенхэма" с 2008 года.
"Я чувствую себя просто прекрасно. Мне нравится моя новая жизнь, поэтому я хочу остаться здесь на долгие годы. Моя цель заключается в том, чтобы выиграть трофей и вписать свое имя в историю. У нас хороший состав, хороший тренерский штаб, поэтому мы верим, что это возможно", - сообщил Моура Sky Sports.
30.08.2018 13:00
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Последние комментарии:
он думал что карает топ клуб
а на самом деле мю уже середняк лет 20
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Кубок чемпионов взяли же))
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Неудачник, черт возьми! временный фарт, не более....
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Дубль сделал против немощей и всё, зм ему ёпта теперь
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но ведь Тоттенхем и так берет трофей "Putting pressure trophy" каждый сезон
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петушок много себе позволяет
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