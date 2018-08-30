Мане нацелился на второй подряд финал Лиги Чемпионов

Садио Мане Вингер "Ливерпуля" Садио Мане признался, что хочет вновь сыграть в финале Лиги Чемпионов.

В конце мая мерсисайдцы уступили в финале Лиги Чемпионов "Реалу": "Ливерпулю" даже не помог гол в исполнении Мане. Сенегалец не отчаивается и рассчитывает вновь сыграть в матче такого масштаба.

"Мы уже сыграли много больших матчей, и мы понимаем, как их проводить. Теперь мы должны повторить ту работу, которую проделали в прошлом сезоне, и исключить ошибки".

"Конечно, еще рано говорить о таком, но мы все работаем на 100 процентов и мы все считаем, что это возможно. У нас классная команда, классные игроки, так почему бы нам вновь это не сделать?" - сообщил Мане официальному сайту клуба.




Метки Ливерпуль, Мане

Автор foxmcfc   

Дата 30.08.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 618

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. electric 30.08.2018 12:48 # electric
    Так и знал, что автор новости фкмц.

    (ответить)

  2. jesus33 30.08.2018 12:27 # jesus33
    Гюндоган хочет с СИТИ выиграть ЛЧ
    моне хочет выйти в финал ЛЧ

    просто терпилы класические

    (ответить)

  3. monsieurgood 30.08.2018 12:22 # monsieurgood
    Кому-то и финала достаточно. Такова порода "Ливерпуля"

    (ответить)

  4. chr1s8rown 30.08.2018 12:19 # chr1s8rown
    надеюсь столкнемся с среалом на 1/4 .
    порвем нахер .

    (ответить)

  5. liverpool-95 30.08.2018 12:11 # liverpool-95
    Надеюсь опять с реалом, наёхари бы их сейчас с Алисоном)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: