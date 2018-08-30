Мане нацелился на второй подряд финал Лиги Чемпионов
Вингер "Ливерпуля" Садио Мане признался, что хочет вновь сыграть в финале Лиги Чемпионов.
В конце мая мерсисайдцы уступили в финале Лиги Чемпионов "Реалу": "Ливерпулю" даже не помог гол в исполнении Мане. Сенегалец не отчаивается и рассчитывает вновь сыграть в матче такого масштаба.
"Мы уже сыграли много больших матчей, и мы понимаем, как их проводить. Теперь мы должны повторить ту работу, которую проделали в прошлом сезоне, и исключить ошибки".
"Конечно, еще рано говорить о таком, но мы все работаем на 100 процентов и мы все считаем, что это возможно. У нас классная команда, классные игроки, так почему бы нам вновь это не сделать?" - сообщил Мане официальному сайту клуба.
30.08.2018 12:00
Просмотров: 618
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Так и знал, что автор новости фкмц.
(ответить)
Гюндоган хочет с СИТИ выиграть ЛЧ
моне хочет выйти в финал ЛЧ
просто терпилы класические
(ответить)
Кому-то и финала достаточно. Такова порода "Ливерпуля"
(ответить)
надеюсь столкнемся с среалом на 1/4 .
порвем нахер .
(ответить)
Надеюсь опять с реалом, наёхари бы их сейчас с Алисоном)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий