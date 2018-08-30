Мане нацелился на второй подряд финал Лиги Чемпионов

Вингер "Ливерпуля" Садио Мане признался, что хочет вновь сыграть в финале Лиги Чемпионов.

В конце мая мерсисайдцы уступили в финале Лиги Чемпионов "Реалу": "Ливерпулю" даже не помог гол в исполнении Мане. Сенегалец не отчаивается и рассчитывает вновь сыграть в матче такого масштаба.



"Мы уже сыграли много больших матчей, и мы понимаем, как их проводить. Теперь мы должны повторить ту работу, которую проделали в прошлом сезоне, и исключить ошибки".



"Конечно, еще рано говорить о таком, но мы все работаем на 100 процентов и мы все считаем, что это возможно. У нас классная команда, классные игроки, так почему бы нам вновь это не сделать?" - сообщил Мане официальному сайту клуба.