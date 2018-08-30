Эмери запретил фруктовый сок в "Арсенале"

Унаи Эмери В рамках новой диеты главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери запретил игрокам пить фруктовый сок.

Предшественник Эмери Арсен Венгер в свое время произвел революцию в английском футболе, посадив игроков "Арсенала" на непривычную диету. Из рациона были исключены картошка, кетчуп и шоколадные батончики.

Унаи продолжил дело француза, запретив в команде фруктовый сок. Эмери считает, что концентрат фруктов содержит слишком много сахара, поэтому посоветовал подопечным употреблять обычную воду.

Как сообщает Daily Mirror, еще испанец ввел более интенсивные тренировки между матчами, а также персональные занятия с игроками. Подход Эмери уже произвел впечатление на команду, отмечает издание.




Метки Арсенал, Эмери

Автор foxmcfc   

Дата 30.08.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 30.08.2018 11:13 # slash-lfc
    Омг, блять))

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  2. gidro-met 30.08.2018 11:13 # gidro-met
    теперь понятно почему Арсик зачастую выглядел так латентно..

    пришел мужик и запретил им детское питание,Венгеровские ясельки заканчиваются.

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  3. ben-arfa 30.08.2018 11:11 # ben-arfa
    "Подход Эмери уже произвел впечатление на команду"

    Надо полагать негативное. Эти засранцы привыкли только лениться и получать космическую зарплату. Если Арсенал не начнет добиваться хороших результатов, то недовольство среди болельщиков тут же подхватят и игроки. В итоге полетит голова с плеч.

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  4. coon4 30.08.2018 11:10 # coon4
    Ещё осталось запретить ебаться в жопу и озил с бельерином и жакой подадут запрос на трансфер в ливерпуль

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