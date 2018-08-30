Эмери запретил фруктовый сок в "Арсенале"
В рамках новой диеты главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери запретил игрокам пить фруктовый сок.
Предшественник Эмери Арсен Венгер в свое время произвел революцию в английском футболе, посадив игроков "Арсенала" на непривычную диету. Из рациона были исключены картошка, кетчуп и шоколадные батончики.
Унаи продолжил дело француза, запретив в команде фруктовый сок. Эмери считает, что концентрат фруктов содержит слишком много сахара, поэтому посоветовал подопечным употреблять обычную воду.
Как сообщает Daily Mirror, еще испанец ввел более интенсивные тренировки между матчами, а также персональные занятия с игроками. Подход Эмери уже произвел впечатление на команду, отмечает издание.
30.08.2018 11:00
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Омг, блять))
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теперь понятно почему Арсик зачастую выглядел так латентно..
пришел мужик и запретил им детское питание,Венгеровские ясельки заканчиваются.
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"Подход Эмери уже произвел впечатление на команду"
Надо полагать негативное. Эти засранцы привыкли только лениться и получать космическую зарплату. Если Арсенал не начнет добиваться хороших результатов, то недовольство среди болельщиков тут же подхватят и игроки. В итоге полетит голова с плеч.
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Ещё осталось запретить ебаться в жопу и озил с бельерином и жакой подадут запрос на трансфер в ливерпуль
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