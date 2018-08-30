Эмери запретил фруктовый сок в "Арсенале"

В рамках новой диеты главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери запретил игрокам пить фруктовый сок.

Предшественник Эмери Арсен Венгер в свое время произвел революцию в английском футболе, посадив игроков "Арсенала" на непривычную диету. Из рациона были исключены картошка, кетчуп и шоколадные батончики.



Унаи продолжил дело француза, запретив в команде фруктовый сок. Эмери считает, что концентрат фруктов содержит слишком много сахара, поэтому посоветовал подопечным употреблять обычную воду.



Как сообщает Daily Mirror, еще испанец ввел более интенсивные тренировки между матчами, а также персональные занятия с игроками. Подход Эмери уже произвел впечатление на команду, отмечает издание.