Моура: "Семь месяцев с Эмери были худшими в моей жизни"
Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура заявил, что месяцы совместной работы с тренером Унаи Эмери в ПСЖ были худшим периодом в его жизни.
26-летний Моура, перебравшийся из Парижа в Лондон еще в январе, великолепно начал новый сезон, отметившись тремя голами в трех матчах Премьер-Лиги.
После впечатляющей игры против "Манчестер Юнайтед" Лукас рассказал, насколько сложно ему было в первой части прошлого сезона, когда он не смог найти общего языка с Эмери, ныне тренирующим "Арсенал".
"Это было очень сложные, худшие семь месяцев моей жизни".
"Предыдущий сезон я провел очень хорошо и был вторым лучшим бомбардиром команды, уступив только Кавани. Но в следующем сезоне я даже перестал попадать в состав. Я перестал участвовать в матчах, я просто приезжал на тренировки и уезжал домой".
"Как бы то ни было, это было очень сложно. Но я продолжал упорно работать и не падал духом. И Бог подарил мне лучший подарок в жизни — сына", — сообщил Моура ESPN Brasil.
30.08.2018 10:00
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Последние комментарии:
и куда тебя ставить? вместо кавани, неймара или мбапе?
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Так ясен пень. Пришли Мбаппе с Неймаром..Эмери не мог не ставить их в состав
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Порвёт arse Эмери
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Ну и что с того? Многие игроки не срабатываются со многими тренерами. Это процесс рабочий. Тут на личности переходить - самое последнее дело. Видимо Моура не устраивал Эмери по тактическим соображениям.
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Молодец, будет кем поклясться
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"Как бы то ни было, это было очень сложно. Но я продолжал упорно работать и не падал духом. И Бог подарил мне лучший подарок в жизни — сына", - его послушать, так он сам рожал
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