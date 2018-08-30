Моура: "Семь месяцев с Эмери были худшими в моей жизни"

Лукас Моура и Унаи Эмери Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура заявил, что месяцы совместной работы с тренером Унаи Эмери в ПСЖ были худшим периодом в его жизни.

26-летний Моура, перебравшийся из Парижа в Лондон еще в январе, великолепно начал новый сезон, отметившись тремя голами в трех матчах Премьер-Лиги.

После впечатляющей игры против "Манчестер Юнайтед" Лукас рассказал, насколько сложно ему было в первой части прошлого сезона, когда он не смог найти общего языка с Эмери, ныне тренирующим "Арсенал".

"Это было очень сложные, худшие семь месяцев моей жизни".

"Предыдущий сезон я провел очень хорошо и был вторым лучшим бомбардиром команды, уступив только Кавани. Но в следующем сезоне я даже перестал попадать в состав. Я перестал участвовать в матчах, я просто приезжал на тренировки и уезжал домой".

"Как бы то ни было, это было очень сложно. Но я продолжал упорно работать и не падал духом. И Бог подарил мне лучший подарок в жизни — сына", — сообщил Моура ESPN Brasil.



Метки Моура, ПСЖ, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. denk 30.08.2018 11:12 # denk
    и куда тебя ставить? вместо кавани, неймара или мбапе?

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  2. didier-11 30.08.2018 10:45 # didier-11
    Так ясен пень. Пришли Мбаппе с Неймаром..Эмери не мог не ставить их в состав

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  3. rhymo 30.08.2018 10:30 # rhymo
    Порвёт arse Эмери

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  4. royal-arsenal 30.08.2018 10:20 # royal-arsenal
    Ну и что с того? Многие игроки не срабатываются со многими тренерами. Это процесс рабочий. Тут на личности переходить - самое последнее дело. Видимо Моура не устраивал Эмери по тактическим соображениям.

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  5. cheltenham 30.08.2018 10:18 # cheltenham
    Молодец, будет кем поклясться

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  6. monsieurgood 30.08.2018 10:02 # monsieurgood
    "Как бы то ни было, это было очень сложно. Но я продолжал упорно работать и не падал духом. И Бог подарил мне лучший подарок в жизни — сына", - его послушать, так он сам рожал

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