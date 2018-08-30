Моура: "Семь месяцев с Эмери были худшими в моей жизни"

Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура заявил, что месяцы совместной работы с тренером Унаи Эмери в ПСЖ были худшим периодом в его жизни.

26-летний Моура, перебравшийся из Парижа в Лондон еще в январе, великолепно начал новый сезон, отметившись тремя голами в трех матчах Премьер-Лиги.



После впечатляющей игры против "Манчестер Юнайтед" Лукас рассказал, насколько сложно ему было в первой части прошлого сезона, когда он не смог найти общего языка с Эмери, ныне тренирующим "Арсенал".



"Это было очень сложные, худшие семь месяцев моей жизни".



"Предыдущий сезон я провел очень хорошо и был вторым лучшим бомбардиром команды, уступив только Кавани. Но в следующем сезоне я даже перестал попадать в состав. Я перестал участвовать в матчах, я просто приезжал на тренировки и уезжал домой".



"Как бы то ни было, это было очень сложно. Но я продолжал упорно работать и не падал духом. И Бог подарил мне лучший подарок в жизни — сына", — сообщил Моура ESPN Brasil.