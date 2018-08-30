Бобби Мэдли был уволен за оскорбительный комментарий насчет инвалида

Бобби Мэдли Бобби Мэдли был вынужден завершить судейскую карьеру в Англии после того, как высмеял инвалида в социальных сетях.

Напомним, ранее в августе стало известно, что 32-летний Мэдли внезапно завершил карьеру рефери. Бобби считался одной из восходящих звезд английского судейского корпуса, был допущен до международных матчей и матчей Премьер-Лиги.

Ходили слухи, что решение Бобби связано с распавшимся браком, однако The Sun удалось выяснить, что на самом деле Мэдли был уволен, а не самостоятельно завершил судейскую карьеру.

Один из подписчиков Мэдли в снапчате подал жалобу на Бобби за опубликованную картинку инвалида с оскорбительным комментарием. Руководству судейского корпуса не оставалось ничего другого, кроме как указать на дверь арбитру, собственноручно уничтожившему свою репутацию.

Добавим, что после своего увольнения Мэдли решил кардинально изменить жизнь и переехал Норвегию, где находится в процессе получения судейской лицензии и собирается обслуживать местные матчи.



Метки Мэдли, рефери

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2018 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1303

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. blackdreamer 30.08.2018 09:19 # blackdreamer
    пиздец и стоило увольнять из за оскорбления фанатов чолчей

    (ответить)

  2. rap-woiska 30.08.2018 09:14 # rap-woiska
    Интересно что за комментарий был на фотке безвиза

    (ответить)

  3. ben-arfa 30.08.2018 09:12 # ben-arfa
    Этим инвалидом был Покпа

    (ответить)

  4. gunars 30.08.2018 09:11 # gunars
    это все потому что, он белый

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: