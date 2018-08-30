Бобби Мэдли был уволен за оскорбительный комментарий насчет инвалида
Бобби Мэдли был вынужден завершить судейскую карьеру в Англии после того, как высмеял инвалида в социальных сетях.
Напомним, ранее в августе стало известно, что 32-летний Мэдли внезапно завершил карьеру рефери. Бобби считался одной из восходящих звезд английского судейского корпуса, был допущен до международных матчей и матчей Премьер-Лиги.
Ходили слухи, что решение Бобби связано с распавшимся браком, однако The Sun удалось выяснить, что на самом деле Мэдли был уволен, а не самостоятельно завершил судейскую карьеру.
Один из подписчиков Мэдли в снапчате подал жалобу на Бобби за опубликованную картинку инвалида с оскорбительным комментарием. Руководству судейского корпуса не оставалось ничего другого, кроме как указать на дверь арбитру, собственноручно уничтожившему свою репутацию.
Добавим, что после своего увольнения Мэдли решил кардинально изменить жизнь и переехал Норвегию, где находится в процессе получения судейской лицензии и собирается обслуживать местные матчи.
30.08.2018 09:00
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пиздец и стоило увольнять из за оскорбления фанатов чолчей
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Интересно что за комментарий был на фотке безвиза
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Этим инвалидом был Покпа
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это все потому что, он белый
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