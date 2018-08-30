Бобби Мэдли был уволен за оскорбительный комментарий насчет инвалида

Бобби Мэдли был вынужден завершить судейскую карьеру в Англии после того, как высмеял инвалида в социальных сетях.

Напомним, ранее в августе стало известно, что 32-летний Мэдли внезапно завершил карьеру рефери. Бобби считался одной из восходящих звезд английского судейского корпуса, был допущен до международных матчей и матчей Премьер-Лиги.



Ходили слухи, что решение Бобби связано с распавшимся браком, однако The Sun удалось выяснить, что на самом деле Мэдли был уволен, а не самостоятельно завершил судейскую карьеру.



Один из подписчиков Мэдли в снапчате подал жалобу на Бобби за опубликованную картинку инвалида с оскорбительным комментарием. Руководству судейского корпуса не оставалось ничего другого, кроме как указать на дверь арбитру, собственноручно уничтожившему свою репутацию.



Добавим, что после своего увольнения Мэдли решил кардинально изменить жизнь и переехал Норвегию, где находится в процессе получения судейской лицензии и собирается обслуживать местные матчи.