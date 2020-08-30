Эллардайс считает Погба переоцененным игроком

Бывший тренер сборной Англии Сэм Эллардайс считает, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба является переоцененным игроком.

Два года назад Погба вернулся на "Олд Траффорд" за рекордные на тот момент 89 миллионов фунтов. С тех пор болельщики "красны дьяволов" все еще ждут, когда Поль начнет демонстрировать игру в соответствии со своим ценником.



Однако Эллардайс опасается, что 25-летний полузащитник просто не способен играть на стабильно высоком уровне. По мнению Большого Сэма, на победном для сборной Франции Чемпионате Мира в России Поль тоже был не сильно хорош.



"Болельщики "Юнайтед" так давно ждут от Поля Погба игры стабильно высокого уровня. Но дождутся ли? Ведь ему уже 25, он на своем пике. Следует признать, что он не оправдывает ожиданий в плане стабильности".



"Когда он играет хорошо, он исключительно хорош. Он забил потрясающие голы против "Манчестер Сити" в прошлом сезоне и был потрясающ на позиции под нападающим, но мы просто видим это недостаточно часто".



"Каждый говорил, что он блестяще выступил на Чемпионате Мира за сборную Франции, но лично я этого тоже не видел. Должно быть, мне стоит посетить окулиста".



"Когда ты являешься лидером, то должен вести за собой каждую неделю. Ты не можешь позволять себе провалы от недели к неделе".



"Ты должен быть стабильными и обеспечивать результаты. Его же уровень игры меняется судорожным образом, и он не оправдывает денег, которые ему платят, а ему платят, чтобы он демонстрировал стабильную игру очень, очень высокого уровня, как это должен делать каждый игрок "Манчестер Юнайтед" от недели к неделе", — сообщил Эллардайс talkSPORT.