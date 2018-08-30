Мане рассказал, что он быстрее Салаха
Вингер "Ливерпуля" Садио Мане раскрыл секрет "красных", поведав, что он быстрее своего партнера Мохамеда Салаха.
Скорость Мане и Салаха наводила ужас на защитников Премьер-Лиги весь прошлый сезон. Благодаря взрывным рывкам своих вингеров "Ливерпуль" продолжает устрашать конкурентов.
Испанское издание Marca обратилось к Мане с просьбой рассказать, кто из них двоих все-таки быстрее. Садио заверил, что более резвую скорость развивает именно он.
"Разумеется, я быстрее. Возможно, на коротких дистанциях у нас будет равенство, но если мы пробежим 100 или 200 метров, я без сомнений окажусь первым", - поделился секретом Мане.
30.08.2018 07:00
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