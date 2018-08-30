Саутгейт вызовет в сборную Англии Шоу, а не Янга

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг не будет приглашен в сборную Англии на предстоящие матчи против Испании и Швейцарии, зато вызов получит его одноклубник Люк Шоу.

Напомним, Янг был основным левым защитником как "Юнайтед" в прошлом сезоне, так и сборной Англии на Чемпионате Мира в России, куда Шоу не ездил.



Однако в этой кампании 23-летний Шоу пока выигрывает конкуренцию у ветерана, целиком проведя все три матча "красных дьяволов" в Премьер-Лиге и даже отметившись голом в ворота "Лестера" — своим первым голом в карьере.



Успехи Люка не остались незамеченными главным тренером англичан Гаретом Саутгейтом, который уже в четверг назовет имена игроков, приглашенных для подготовки к первым после ЧМ-2018 матчам.



Как сообщает The Guardian, Саутгейт вызовет именно Шоу, а не Янга, хотя ранее Люк сыграл лишь один матч за национальную команду при Гарете — против Германии в марте 2017.