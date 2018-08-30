В ожидании жеребьевки Лиги Чемпионов

В четверг состоится жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2018/19. Представляющие Англию в этом турнире "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" узнают имена свои соперников. Наибольшие шансы попасть в "группу смерти" имеют "красные".

Выиграв в прошлом сезоне Премьер-Лигу, "горожане" обеспечили себе место в первой корзине перед жеребьевкой — вместе с чемпионами других европейских лиг и действующими победителями Лиги Чемпионов и Лиги Европы.



Во второй корзине, благодаря высоким коэффициентам УЕФА, расположились "шпоры" и "красные дьяволы". А вот вопрос с принадлежность мерсисайдцев, финалистов предыдущего розыгрыша Лиги Чемпионов, ко второй или третьей корзине до последнего оставался открытым.



Ответ на этот вопрос был дан накануне вечером, когда "Бенфика" по сумме двух матчей преодолела сопротивление ПАОКа (5:2) и таким образом замкнула вторую корзину, оттеснив "Ливерпуль" в третью. На коэффициенте "красных" негативно отразилось неучастие в еврокубках в сезонах 2013/14 и 2016/17.



Таким образом, в борьбе за выход в плей-офф подопечным Клоппа придется сразиться не только с одной из команд первой корзины, но и с представителем второй корзины, где значатся дортмундская "Боруссия", "Порту", "Шахтер", "Бенфика", "Наполи" и "Рома".



Добавим, что на этой стадии турнира команды из одной страны будут разведены по разным группам, независимо от своей принадлежности к той или иной корзине.



Корзина 1



Реал

Атлетико

Барселона

Бавария

Манчестер Сити

Ювентус

ПСЖ

Локомотив Москва



Корзина 2



Боруссия Дортмунд (коэффициент УЕФА — 89.000)

Порту (86.000)

Манчестер Юнайтед (82.000)

Шахтер (81.000)

Бенфика (80.000)

Наполи (78.000)

Тоттенхэм (67.000)

Рома (64.000)



Корзина 3



Ливерпуль (62.000)

Шальке-04 (62.000)

Лион (59.500)

Монако (57.000)

Аякс (53.500)

ЦСКА Москва (45.000)

Валенсия (36.000)

ПСВ (36.000)



Корзина 4



Витория (33.000)

Брюгге (29.500)

Галатасарай (29.500)

Янг Бойз (20.500)

Интер (16.000)

Хоффенхайм (14.285)

Црвена Звезда (10.750)

АЕК (10.000)