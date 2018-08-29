2-й раунд Кубка Лиги. Матчи среды

Эвертон В среду вечером были сыграны заключительные матчи 2-го раунда Кубка Лиги. Еще один представитель Премьер-Лиги покинул турнир.

Этим неудачником, досрочно сошедшим с дистанции стал "Ньюкасл", который на выезде проиграл "Ноттингем Форест" со счетом 3:1, дважды пропустив в компенсированное время.

В параллельных матчах "Эвертон" уверенно разобрался со скромным "Ротерхэмом" из Лиги Один (3:1), а "Рединг" из Чемпионшипа не стал помехой для "Уотфорда" (0:2).

Добавим, что жеребьевка 3-го раунда, с которого стартуют представляющие Англию в еврокубках команды, состоится в четверг вечером.

"Эвертон" — Ротерхэм" — 3:1 (1:0)

Голы: Сигурдссон 28, Калверт-Левин 61, 87 — Волкс 86.

"Эвертон": Стекеленбург, Кенни, Холгейт, Зума, Динь, Сигурдссон (Уолкотт 66), Дэвис, Доуэлл, Рамирес (Шнайдерлен 86), Ниассе (Тосун 73), Калверт-Левин.

"Ноттингем Форест" — "Ньюкасл" — 3:1 (1:0)

Голы: Мерфи 2, Кэш 90, Диаш 90 — Рондон 90.

"Ньюкасл": Дарлоу, Стерри, Шар, Фернандес (Перес 69), Кларк, Атсу, Ки, Лонгстафф, Кенеди, Муто (Мерфи 77), Хоселу (Рондон 82).

"Рединг" — "Уотфорд" — 0:2 (0:1)

Голы: Саксесс 37, Кина 62.

"Уотфорд": Гомес, Наварро, Мариаппа, Предль, Мазина, Фемения, Чалоба (Хьюз 86), Уилмот, Кина (Дукуре 82), Сема (Окака 65), Саксесс.

"Миллуолл" — "Плимут" — 3:2 (0:1)

Голы: Уильямс 64 (пен), Грегори 83, О'Брайен 89 — Несс 41, Ладапо 67.



Метки Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2018 23:50

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  1. only--liverpool 30.08.2018 00:03 # only--liverpool
    как я и говорил - Ньюкасл при Бенитесе дерьмо собачье. Челсям привет)

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