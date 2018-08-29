Лено не жалеет о переходе в "Арсенал"

Бернд Лено Голкипер Берд Лено заявил, что не жалеет о своем решении перейти в "Арсенал", несмотря на отсутствие игрового времени на старте нового сезона.

Неудовлетворительная игра Петра Чеха в прошлом сезоне подтолкнула "канониров" к тому, чтобы потратить 22 миллиона фунтов — значительную часть своего трансферного бюджета — на приглашение Лено из "Байера" этим летом.

Однако новый сезон главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери решил начать с опытным Чехом в воротах, тогда как 26-летний Лено все еще ждет возможности дебютировать за лондонский клуб.

Тем не менее, Бернд спокоен в этой ситуации и верит, что еще получит шанс произвести впечатление на Эмери.

"Уверен, что смена клуба была правильным решением для меня. Я не безумец и понимаю, что могут потребоваться недели или месяцы, но мое время обязательно придет", — сообщил Лено Bild.



Метки Арсенал, Лено

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2018 22:00

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  1. fly-emirates7 29.08.2018 22:11 # fly-emirates7
    с такой игрой Чеха, твое время наступит очень скоро... будем надеться что ты новый Леман... а не Кариус...

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