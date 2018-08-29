Лено не жалеет о переходе в "Арсенал"
Голкипер Берд Лено заявил, что не жалеет о своем решении перейти в "Арсенал", несмотря на отсутствие игрового времени на старте нового сезона.
Неудовлетворительная игра Петра Чеха в прошлом сезоне подтолкнула "канониров" к тому, чтобы потратить 22 миллиона фунтов — значительную часть своего трансферного бюджета — на приглашение Лено из "Байера" этим летом.
Однако новый сезон главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери решил начать с опытным Чехом в воротах, тогда как 26-летний Лено все еще ждет возможности дебютировать за лондонский клуб.
Тем не менее, Бернд спокоен в этой ситуации и верит, что еще получит шанс произвести впечатление на Эмери.
"Уверен, что смена клуба была правильным решением для меня. Я не безумец и понимаю, что могут потребоваться недели или месяцы, но мое время обязательно придет", — сообщил Лено Bild.
29.08.2018 22:00
Просмотров: 449
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
с такой игрой Чеха, твое время наступит очень скоро... будем надеться что ты новый Леман... а не Кариус...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий