Антони Мартиаль близок к новому контракту с "Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль близок к подписанию нового контракта, рассчитанного на пять лет.

Как известно, Мартиаль никогда не был любимчиком Жозе Моуриньо, однако в июле отношения игрока и тренера достигли своей низшей точки. Антони прервал предсезонное турне "красных дьяволов" по США и уехал в Париж на роды своей подруги — к большому разочарованию португальского специалиста, который на тот момент был явно к этому не готов, неустанно жалуясь на дефицит кадров.



Еще больше Моуриньо расстроился, когда Мартиаль не поспешил воссоединиться с командой, а предпочел провести некоторое время с семьей. Позже Жозе говорил, что Мартиаль — единственный игрок, которого он оштрафовал за два года работы на "Олд Траффорд".



В какой-то момент показалось, что у 22-летнего француза нет никаких перспектив в "Юнайтед", однако слухи о возможном уходе экс-игрока "Монако" так и не подтвердились.



А теперь, как передает The Times, Мартиаль и вовсе решил связать свое будущее с "дьяволами". Антони поступает так потому, потому что верит, что продержится в клубе дольше, чем Моуриньо.



Daily Mail добавляет, что условия нового трудового договора сроком на пять лет уже согласованы, и вскоре "Юнайтед" должен подтвердить заключение сделки.



Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Мартиаль пока сыграл лишь один матч. Жозе выпустил француза в стартовом составе против "Брайтона", однако Антони не смог впечатлить своего тренера и на следующий поединок — против "Тоттенхэма" — даже не попал в число запасных.