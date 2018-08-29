Антони Мартиаль близок к новому контракту с "Юнайтед"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль близок к подписанию нового контракта, рассчитанного на пять лет.
Как известно, Мартиаль никогда не был любимчиком Жозе Моуриньо, однако в июле отношения игрока и тренера достигли своей низшей точки. Антони прервал предсезонное турне "красных дьяволов" по США и уехал в Париж на роды своей подруги — к большому разочарованию португальского специалиста, который на тот момент был явно к этому не готов, неустанно жалуясь на дефицит кадров.
Еще больше Моуриньо расстроился, когда Мартиаль не поспешил воссоединиться с командой, а предпочел провести некоторое время с семьей. Позже Жозе говорил, что Мартиаль — единственный игрок, которого он оштрафовал за два года работы на "Олд Траффорд".
В какой-то момент показалось, что у 22-летнего француза нет никаких перспектив в "Юнайтед", однако слухи о возможном уходе экс-игрока "Монако" так и не подтвердились.
А теперь, как передает The Times, Мартиаль и вовсе решил связать свое будущее с "дьяволами". Антони поступает так потому, потому что верит, что продержится в клубе дольше, чем Моуриньо.
Daily Mail добавляет, что условия нового трудового договора сроком на пять лет уже согласованы, и вскоре "Юнайтед" должен подтвердить заключение сделки.
Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Мартиаль пока сыграл лишь один матч. Жозе выпустил француза в стартовом составе против "Брайтона", однако Антони не смог впечатлить своего тренера и на следующий поединок — против "Тоттенхэма" — даже не попал в число запасных.
29.08.2018 21:00
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Последние комментарии:
29.08.2018 21:30 #
gerrard08
Он по таланту был близок к Мбампе
Источник: http://fapl.ru/posts/64890/?c=1
Неоднократно видел как этот персонаж пишет Мбампе вместо Мбаппе. Какого хуя?
(ответить)
Много клубов на планете,
Где футбольный дует ветер - много!
Стадион шумит, ревет -
Это матч с БАТЭ идет - снова,
Наш Борисов и БАТЭ,
Наш Борисов и БАТЭ - вместе!
Через тернии к звезде
Проложили путь себе с песней:
БАТЭ - это снова успех,
БАТЭ - это слава для всех,
БАТЭ - это он, это он -
БАТЭ - это наш чемпион, - чем-пи-он!
(ответить)
Good old Arsenal,
We're proud to say that name,
And while we sing this song,
We'll win the game.
(ответить)
Ливерпоооллл Ливерпоооооооооооооол Ливерпол.
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Racks up, racks up, pullin' out a Bentley truck
Semi, semi, keep it tucked, bad bitch, bubble butt
14, 14, high school, servin' beans
Dropped out, now I'm rich, flexin' 'til I'm 66
Racks up, racks up, pullin' out a Bentley truck
Semi, semi, keep it tucked, bad bitch, bubble butt
14, 14, high school, servin' beans
Dropped out, now I'm rich, flexin' 'til I'm 66
(ответить)
Покорила меня сука твоя правда
Мы бежим с тобой как будто от гепарда
Посмотри, ведь это рядом наша панда
Мы бежим с тобой как будто от гепарда
(ответить)
Посмотрел конференцию Жозэ, где он попросил об уважении к себе журналиста: "Сри - нил". Человек столько лет живет и тренирует в Англии, а до сих пор акцент мощный. Плохо выговаривает даже элементарные английские слова
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за сегодняшний день Алексис Санчес заработал 5 миллионов рублей.
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эхехехе, мартиаль и вовсе будет тот кто по итогу слил чмоура.
ждем всос от пернли
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Мда, вот что значит продаться за деньги. Понятно все с его амбициями.
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блеать в 2018м году вообще зашквар на кого-то гореть посоны. Вы это надеюсь понимаете? но самое обосанное состояние это канеш сидеть с левых и чужих аккаунтов, троллить и заниматься подобной ерундой, как сейчас пенсы делают с акка jesus33, который поджигал их как новогодние елки лол. Тем более тут малолеток нет
так что прекращайте заниматься xуйней и ссыте на е6лет Михажло, который в край аxуел и все забросил, даже внешней вид фапли устарел до ужаса, fapl = icq блеать
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Пиздец
Мне так жалко что Дибала гниет в этом ебучем Ювентусе, у Клоппа бы стабильно по 40 за сезон клал.
Вы только представьте себе в этой тиме Дибалу.
Сраптан)))
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плюнули в лицо некогда топ-тренеру, наивно полагая, что из Марсиаля выйдет очередной Де Брюйне, Салах, Лукаку.
что бы ни случилось с мумушниками, это всё они заслужили.
уж слишком долго они оставались на вершине благодаря ротовой полости одного старого человека
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МЮ все вертят на кую
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ну все, значит обоссанного уже после следующего тура выгонят наxуй
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