Клинт Демпси завершил игровую карьеру
Бывший нападающий "Фулхэма" и "Тоттенхэма" Клинт Демпси объявил о завершении игровой карьеры.
Демпси оставил заметный след в английском футболе, где он впервые оказался в январе 2007, присоединившись к "Фулхэму". С тех пор Клинт провел 232 матча за "дачников" и забил 60 голов.
В августе 2012 Демпси откликнулся на предложение "шпор", за которых отыграл всего один сезон, но сделал это очень достойно — 43 матча и 12 голов, включая семь в рамках Премьер-Лиги.
В 2013 Клинт вернулся в МЛС, где в составе "Сиэтл Саундерс" продолжил демонстрировать свой бомбардирский талант. Однако сегодня, в возрасте 35 лет, американец объявил о своем решении повесить бутсы на гвоздь.
Добавим, что Демпси может похвастать яркой карьерой не только на клубном уровне, но и на международном. Со сборной США Клинт поучаствовал на трех Чемпионатах Мира — мундиаль в России мог бы стать четвертым, но американцы туда не пробились. На пенсию нападающий уходит как совместно лучший бомбардир своей национальной команды — 57 голов (столько же у Лэндона Донована).
29.08.2018 20:10
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Последние комментарии:
легенда Ливерпуля
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збс связка с Джонсоном в Фулхэме была.
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демпси , кэхил топчики пздц были
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ушел на пенсию в 35, в раисы еще 30 лет бы играл
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Крутейший был игрок. Здорово они тогда дернули Ювентус.
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