Клинт Демпси завершил игровую карьеру

Клинт Демпси Бывший нападающий "Фулхэма" и "Тоттенхэма" Клинт Демпси объявил о завершении игровой карьеры.

Демпси оставил заметный след в английском футболе, где он впервые оказался в январе 2007, присоединившись к "Фулхэму". С тех пор Клинт провел 232 матча за "дачников" и забил 60 голов.

В августе 2012 Демпси откликнулся на предложение "шпор", за которых отыграл всего один сезон, но сделал это очень достойно — 43 матча и 12 голов, включая семь в рамках Премьер-Лиги.

В 2013 Клинт вернулся в МЛС, где в составе "Сиэтл Саундерс" продолжил демонстрировать свой бомбардирский талант. Однако сегодня, в возрасте 35 лет, американец объявил о своем решении повесить бутсы на гвоздь.

Добавим, что Демпси может похвастать яркой карьерой не только на клубном уровне, но и на международном. Со сборной США Клинт поучаствовал на трех Чемпионатах Мира — мундиаль в России мог бы стать четвертым, но американцы туда не пробились. На пенсию нападающий уходит как совместно лучший бомбардир своей национальной команды — 57 голов (столько же у Лэндона Донована).



Метки видео, Демпси, Тоттенхэм, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2018 20:10

Количество просмотров Просмотров: 876

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  1. rap-woiska 29.08.2018 21:34 # rap-woiska
    легенда Ливерпуля

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  2. lahmatyj 29.08.2018 20:49 # lahmatyj
    збс связка с Джонсоном в Фулхэме была.

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  3. siresman 29.08.2018 20:45 # siresman
    демпси , кэхил топчики пздц были

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  4. hammersmith 29.08.2018 20:39 # hammersmith
    ушел на пенсию в 35, в раисы еще 30 лет бы играл

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  5. brown-ale 29.08.2018 20:38 # brown-ale
    Крутейший был игрок. Здорово они тогда дернули Ювентус.

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