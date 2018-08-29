Клинт Демпси завершил игровую карьеру

Бывший нападающий "Фулхэма" и "Тоттенхэма" Клинт Демпси объявил о завершении игровой карьеры.

Демпси оставил заметный след в английском футболе, где он впервые оказался в январе 2007, присоединившись к "Фулхэму". С тех пор Клинт провел 232 матча за "дачников" и забил 60 голов.



В августе 2012 Демпси откликнулся на предложение "шпор", за которых отыграл всего один сезон, но сделал это очень достойно — 43 матча и 12 голов, включая семь в рамках Премьер-Лиги.



В 2013 Клинт вернулся в МЛС, где в составе "Сиэтл Саундерс" продолжил демонстрировать свой бомбардирский талант. Однако сегодня, в возрасте 35 лет, американец объявил о своем решении повесить бутсы на гвоздь.



Добавим, что Демпси может похвастать яркой карьерой не только на клубном уровне, но и на международном. Со сборной США Клинт поучаствовал на трех Чемпионатах Мира — мундиаль в России мог бы стать четвертым, но американцы туда не пробились. На пенсию нападающий уходит как совместно лучший бомбардир своей национальной команды — 57 голов (столько же у Лэндона Донована).



