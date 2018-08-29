"Лион" предлагал "Челси" купить Фекира

Оливье Жиру и Набиль Фекир Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс рассказал, что пытался продать плеймейкера Набиля Фекира в "Челси" после сорвавшейся сделки с "Ливерпулем".

Напомним, в июне "Ливерпуль" удалось договориться как с "Лионом" о сумме компенсации, так и с самим Фекиром об условиях личного контракта, однако этот контракт никогда не был подписан — предположительно из-за вскрывшихся во время медицинского обследования деталей.

По словам Оляса, позже он предлагал 25-летнего француза "синим", но те не проявили интереса к Набилю. В результате "Лиону" пришлось изменить свои трансферные планы, предусматривавшие трату денег с продажи Фекира и приглашение игроков на замену.

"В самом начале, когда мы думали о наших планах на летнее трансферное окно и о том, как укомплектовать состав на будущее, мы считали, что Фекир уже практически ушел. Именно поэтому нам пришлось адаптироваться".

"Позже мы разговаривали с представителями "Челси", но они совершенно не проявили к нему интереса. С того момента мы поняли, что изначальные планы придется откорректировать, ведь Набил останется", — цитирует Оляса Liverpool Echo.



Метки Ливерпуль, Лион, Фекир, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1407

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  1. manutd-20champ 29.08.2018 20:54 # manutd-20champ
    хотели впарить якобы топаря

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  2. dexter 29.08.2018 20:38 # dexter
    Оляс - типичный лягушонок, сначала напи3дел с три короба, что его перманентный калека не продается, а потом бегает с протянутой рукой.

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  3. hammersmith 29.08.2018 20:33 # hammersmith
    этот оляс столько выебывался и в итоге больше всех получил залуп на воротник.

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  4. el-pistalero 29.08.2018 20:11 # el-pistalero
    Оляс проснись, ты обосрался)))

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  5. shakur 29.08.2018 20:09 # shakur
    После того как Ливерпуль заберёт зимой Азара, Челси купит Фекира

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