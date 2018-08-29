"Лион" предлагал "Челси" купить Фекира
Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс рассказал, что пытался продать плеймейкера Набиля Фекира в "Челси" после сорвавшейся сделки с "Ливерпулем".
Напомним, в июне "Ливерпуль" удалось договориться как с "Лионом" о сумме компенсации, так и с самим Фекиром об условиях личного контракта, однако этот контракт никогда не был подписан — предположительно из-за вскрывшихся во время медицинского обследования деталей.
По словам Оляса, позже он предлагал 25-летнего француза "синим", но те не проявили интереса к Набилю. В результате "Лиону" пришлось изменить свои трансферные планы, предусматривавшие трату денег с продажи Фекира и приглашение игроков на замену.
"В самом начале, когда мы думали о наших планах на летнее трансферное окно и о том, как укомплектовать состав на будущее, мы считали, что Фекир уже практически ушел. Именно поэтому нам пришлось адаптироваться".
"Позже мы разговаривали с представителями "Челси", но они совершенно не проявили к нему интереса. С того момента мы поняли, что изначальные планы придется откорректировать, ведь Набил останется", — цитирует Оляса Liverpool Echo.
29.08.2018 20:00
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Последние комментарии:
хотели впарить якобы топаря
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Оляс - типичный лягушонок, сначала напи3дел с три короба, что его перманентный калека не продается, а потом бегает с протянутой рукой.
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этот оляс столько выебывался и в итоге больше всех получил залуп на воротник.
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Оляс проснись, ты обосрался)))
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После того как Ливерпуль заберёт зимой Азара, Челси купит Фекира
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