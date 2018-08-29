"Ливерпуль" ожидает, что Маркович и Ориги уйдут из клуба до 31 августа

Дивок Ориги "Ливерпуль" по-прежнему ожидает ухода из клуба полузащитника Лазара Марковича и нападающего Дивока Ориги до закрытия европейского трансферного окна в пятницу.

Ранее в августе стало известно, что переход Ориги в дортмундскую "Боруссию" сорвался. "Красные" требовали за Дивока сразу 27 миллионов фунтов, тогда как немецкий клуб лишь хотел арендовать нападающего.

Тем не менее, как утверждает Liverpool Echo, на "Энфилде" по-прежнему ожидают, что 23-летний бельгиец уйдет в ближайшие 48 часов, благо интерес к игроку очень велик.

Если случится нечто неожиданное, и Ориги останется в "Ливерпуле", то уйти может другой нападающий. Речь про юного Доминика Соланке, арендовать которого жаждет главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард.

Также должен уйти из "Ливерпуля" Маркович, среди претендентов на которого значатся бельгийские "Стандарт" и "Андерлехт". Серб в любом случае покинет мерсисайдский клуб насовсем, поскольку его контракт истекает уже следующим летом.



Метки Ливерпуль, Маркович, Ориги

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2018 19:35

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Последние комментарии:




  1. el-pistalero 29.08.2018 19:57 # el-pistalero
    Маркович кто такой? когда в последний раз выходил на поля Англии?

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  2. chebrec 29.08.2018 19:35 # chebrec
    Беренче

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