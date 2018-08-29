"Ливерпуль" ожидает, что Маркович и Ориги уйдут из клуба до 31 августа

"Ливерпуль" по-прежнему ожидает ухода из клуба полузащитника Лазара Марковича и нападающего Дивока Ориги до закрытия европейского трансферного окна в пятницу.

Ранее в августе стало известно, что переход Ориги в дортмундскую "Боруссию" сорвался. "Красные" требовали за Дивока сразу 27 миллионов фунтов, тогда как немецкий клуб лишь хотел арендовать нападающего.



Тем не менее, как утверждает Liverpool Echo, на "Энфилде" по-прежнему ожидают, что 23-летний бельгиец уйдет в ближайшие 48 часов, благо интерес к игроку очень велик.



Если случится нечто неожиданное, и Ориги останется в "Ливерпуле", то уйти может другой нападающий. Речь про юного Доминика Соланке, арендовать которого жаждет главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард.



Также должен уйти из "Ливерпуля" Маркович, среди претендентов на которого значатся бельгийские "Стандарт" и "Андерлехт". Серб в любом случае покинет мерсисайдский клуб насовсем, поскольку его контракт истекает уже следующим летом.