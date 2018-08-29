"Сити" заинтересовался Рубеном Невешем

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Вулверхэмптона" Рубену Невешу, но опасается, что игрока может перехватить "Манчестер Юнайтед".

В заключительные дни летнего трансферного окна "горожане" пытались заполучить Невеша, увидев в нем альтернативу Жоржиньо, чей переход сорвался. Однако убедить "Вулверхэмптон" чемпионам Премьер-Лиги не удалось.



Как сообщает Goal, в январе "Сити" может вернуться за 21-летним португальцем, которого главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола рассматривает на роль преемника Фернандиньо в опорной зоне. За трансфер Рубена клубу с "Этихад" придется заплатить 60 миллионов фунтов.



Более того, "Вулверхэмптон" уже начал поиски игроков, которые смогут заменить Невеша в центре поля. Боссы "Сити" опасаются только одного – что перехватить Рубена попытаются их соседи из "Юнайтед".



У чемпионов Премьер-Лиги уже есть неудачный опыт. Прошлой зимой "Сити" практически завершил сделку по приобретению Алексиса Санчеса из "Арсенала", но в последний момент "красные дьяволы" предложили чилийцу более выгодные условия. Позже история повторилась с бразильцем Фредом.



"Горожане" рады, что Невеш находится привлекательной возможность поработать с Пепом Гвардиолой, однако желание игрока перебраться в "Сити" в последнее время ничего не значит. И Фред, и Санчес, и даже ускользнувший в "Челси" Жоржиньо – все уверяли, что хотят переехать на "Этихад".