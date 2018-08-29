Кариус: "Клопп хотел сохранить меня в "Ливерпуле"

Голкипер "Бешикташа" Лорис Кариус рассказал, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не хотел отпускать его в аренду.

В минувший уикенд "красные" подтвердили отъезд своего антигероя финала Лиги Чемпионов в Стамбул на правах двухлетней аренды. Во время своей презентации во вторник Кариус поведал, что он вполне мог остаться в "Ливерпуле" и исполнять роль дублера Алиссона, но решил получать игровую практику.



"Клопп сказал мне, что хотел бы сохранить меня в команде, потому что он хочет обладать лучшими в плане мастерства игроками. Но я поговорил с ним и попросил исполнить мое желание — для меня важно играть за "Бешикташ". Мы еще давно побеседовали, и он вошел в мою ситуацию".



"Думаю, это хорошая сделка для каждого. Он пожелал мне всего хорошо, но добавил, что хотел сохранить меня".



"Я перешел сюда, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере, прибавить как игрок и помочь прибавить всей команде. Я по-прежнему молод как голкипер. Я хочу сделать следующий шаг и надеюсь, выиграю много трофеев с "Бешикташем", — цитирует Кариуса Sky Sports.