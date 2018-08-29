Кариус: "Клопп хотел сохранить меня в "Ливерпуле"

Лорис Кариус Голкипер "Бешикташа" Лорис Кариус рассказал, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не хотел отпускать его в аренду.

В минувший уикенд "красные" подтвердили отъезд своего антигероя финала Лиги Чемпионов в Стамбул на правах двухлетней аренды. Во время своей презентации во вторник Кариус поведал, что он вполне мог остаться в "Ливерпуле" и исполнять роль дублера Алиссона, но решил получать игровую практику.

"Клопп сказал мне, что хотел бы сохранить меня в команде, потому что он хочет обладать лучшими в плане мастерства игроками. Но я поговорил с ним и попросил исполнить мое желание — для меня важно играть за "Бешикташ". Мы еще давно побеседовали, и он вошел в мою ситуацию".

"Думаю, это хорошая сделка для каждого. Он пожелал мне всего хорошо, но добавил, что хотел сохранить меня".

"Я перешел сюда, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере, прибавить как игрок и помочь прибавить всей команде. Я по-прежнему молод как голкипер. Я хочу сделать следующий шаг и надеюсь, выиграю много трофеев с "Бешикташем", — цитирует Кариуса Sky Sports.



Метки Бешикташ, Кариус, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2018 18:30

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  1. gio 29.08.2018 18:58 # gio
    Самый бедарный вратарь

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  2. hollywood-hoe 29.08.2018 18:49 # hollywood-hoe
    после таких исторически зашкварных фейлов еще стоит понты колотит, клоун блять

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  3. pauk 29.08.2018 18:45 # pauk
    Педики

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