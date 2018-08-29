Гиггз советует "Юнайтед" сплотиться вокруг Моуриньо
Наставник сборной Уэльса Райан Гиггз считает, что Жозе Моуриньо по-прежнему является правильной личностью, чтобы тренировать "Манчестер Юнайтед", несмотря на ужасный старт сезона.
После трех сыгранных туров отставание "красных дьяволов" от вершины Премьер-Лиги составляет уже шесть очков. Вовсю ходят слухи, что если не боссы клуба, то игроки команды могут отвернуться от Моуриньо.
Когда вокруг главного тренера "Юнайтед" появляются какие-либо спекуляции, Гиггз, легенда клуба, по традиции называется среди возможных сменщиков, однако на сей раз Райан советует "дьяволам" сплотиться вокруг Жозе.
"Мог бы я заменить Моуриньо? "Манчестер Юнайтед" и так обладает великолепным тренером. Клуб переживает тяжелое время, но такие периоды нужно преодолевать".
"Я не представляю себе, кого может позвать "Манчестер Юнайтед" после Жозе Моуриньо. Думаю, у них правильный человек, и они должны сохранить его. Клуб, игроки и болельщики должны сплотиться", — цитирует Гиггза Sky Sports.
29.08.2018 18:00
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Сплотимся всем фаплом вокруг Маура и МЮ! Скрестим струи и направим их в сторону ливерных колбасок
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