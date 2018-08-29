Гиггз советует "Юнайтед" сплотиться вокруг Моуриньо

Наставник сборной Уэльса Райан Гиггз считает, что Жозе Моуриньо по-прежнему является правильной личностью, чтобы тренировать "Манчестер Юнайтед", несмотря на ужасный старт сезона.

После трех сыгранных туров отставание "красных дьяволов" от вершины Премьер-Лиги составляет уже шесть очков. Вовсю ходят слухи, что если не боссы клуба, то игроки команды могут отвернуться от Моуриньо.



Когда вокруг главного тренера "Юнайтед" появляются какие-либо спекуляции, Гиггз, легенда клуба, по традиции называется среди возможных сменщиков, однако на сей раз Райан советует "дьяволам" сплотиться вокруг Жозе.



"Мог бы я заменить Моуриньо? "Манчестер Юнайтед" и так обладает великолепным тренером. Клуб переживает тяжелое время, но такие периоды нужно преодолевать".



"Я не представляю себе, кого может позвать "Манчестер Юнайтед" после Жозе Моуриньо. Думаю, у них правильный человек, и они должны сохранить его. Клуб, игроки и болельщики должны сплотиться", — цитирует Гиггза Sky Sports.