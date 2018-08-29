Лев обиделся на Месута Озила

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев обиделся на плеймейкера "Арсенала" Месута Озила за то, что тот не предупредил его о завершении международной карьеры.

Обвинив руководителей немецкого футбольного союза в расизме, Озил в прошлом месяце приостановил выступления за сборную, с которой неудачно провел Чемпионат Мира этим летом.



Лев обиделся на плеймейкера за то, что тот не предупредил его перед официальным заявлением об уходе. Йоахим не понял мотивов игрока, поскольку не замечал проявлений расизма внутри сборной.



"В сборной Германии никогда не было проявлений расизма. Мне жаль, что Месут не позвонил мне лично и не предупредил. Это сделал лишь его агент".



"За последние две недели я несколько раз пытался связаться с Месутом – как по телефону, так и через мессенджеры. Он решил не брать трубку, поэтому я должен принять это и смириться".



"Озил играл за меня девять лет, мы многое пережили вместе. Да, у нас были и неудачные моменты, но также мы выиграли Чемпионат Мира. Это останется в памяти навсегда".



"Я до сих пор считаю его одним из лучших игроков в сборной Германии последних 20-30 лет. Однажды мы поговорим и обсудим все как следует. Мне лишь жаль, что он не сообщил о своем решении лично", - цитирует Лева Bild.