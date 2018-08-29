"Лестер" нацелился на победу в Кубке Лиги

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль заявил, что победа в Кубке Лиги стала одной из главных целей клуба на сезон.

Накануне подопечные Пюэля вышли в третий раунд Кубка Лиги, разгромив "Флитвуд" со счетом 4:0. Уже сегодня "лисы" узнают соперника по следующему этапу турнира.



Работая в "Саутгемптоне", Пюэль доходил до финала Кубка Лиги: тогда "святые" уступили на "Уэмбли" "Манчестер Юнайтед". С новым клубом француз хочет повторить это достижение, а в идеале выиграть трофей.



"Когда мы начинаем турнир, мы всегда хотим добраться до финала. Это наша цель. Конечно, Премьер-Лига остается нашим приоритетом, и мы хотим финишировать там как можно выше. Но Кубок Лиги дает тебе шанс на трофей", - цитирует Пюэля Daily Mail.