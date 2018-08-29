"Лестер" нацелился на победу в Кубке Лиги

Клод Пюэль Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль заявил, что победа в Кубке Лиги стала одной из главных целей клуба на сезон.

Накануне подопечные Пюэля вышли в третий раунд Кубка Лиги, разгромив "Флитвуд" со счетом 4:0. Уже сегодня "лисы" узнают соперника по следующему этапу турнира.

Работая в "Саутгемптоне", Пюэль доходил до финала Кубка Лиги: тогда "святые" уступили на "Уэмбли" "Манчестер Юнайтед". С новым клубом француз хочет повторить это достижение, а в идеале выиграть трофей.

"Когда мы начинаем турнир, мы всегда хотим добраться до финала. Это наша цель. Конечно, Премьер-Лига остается нашим приоритетом, и мы хотим финишировать там как можно выше. Но Кубок Лиги дает тебе шанс на трофей", - цитирует Пюэля Daily Mail.




Метки Лестер, Пюэль

Автор foxmcfc   

Дата 29.08.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 29.08.2018 16:16 # manutd-20champ
    жабодав размечтался. доработай еще до того момента.

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  2. largo-winch 29.08.2018 16:14 # largo-winch
    молодцы.

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  3. wolfsmensch 29.08.2018 16:14 # wolfsmensch
    КАЛ возьмут "волки"

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  4. reddevil13 29.08.2018 16:06 # reddevil13
    Удачи в завоевании колбасного трофея.

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