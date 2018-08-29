Туре будет играть за "Олимпиакос"

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре близок к возвращению в "Олимпиакос".

Накануне агент Туре Дмитрий Селюк намекнул, что его клиент продолжит карьеру в одном из лондонских клубов. Правда, представитель Яя уточнил, что речь точно не идет про "Кристал Пэлас" и "Вест Хэм".



На самом же деле 34-летний ивуариец близок к возвращению в "Олимпиакос". Как сообщает Daily Mirror, Яя согласился на переход в клуб, за который выступал в сезоне-2005/06.



По информации источника, Туре будет зарабатывать в Греции около двух миллионов фунтов в год. Это гораздо меньше тех денег, что Яя получал в "Сити".