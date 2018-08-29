Туре будет играть за "Олимпиакос"

Яя Туре Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре близок к возвращению в "Олимпиакос".

Накануне агент Туре Дмитрий Селюк намекнул, что его клиент продолжит карьеру в одном из лондонских клубов. Правда, представитель Яя уточнил, что речь точно не идет про "Кристал Пэлас" и "Вест Хэм".

На самом же деле 34-летний ивуариец близок к возвращению в "Олимпиакос". Как сообщает Daily Mirror, Яя согласился на переход в клуб, за который выступал в сезоне-2005/06.

По информации источника, Туре будет зарабатывать в Греции около двух миллионов фунтов в год. Это гораздо меньше тех денег, что Яя получал в "Сити".




Метки Олимпиакос, Туре

Автор foxmcfc   

Дата 29.08.2018 15:05

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  1. bes-ter 29.08.2018 16:36 # bes-ter
    Не знал что Олимпиакос базируется в Лондоне... ведь иначе Димка то пиздабол!

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  2. vasilevich8 29.08.2018 15:10 # vasilevich8
    И тут выйграли все английские букмекерские

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  3. blueswin 29.08.2018 15:07 # blueswin
    лучше бы в Селтик или Рейнджерс перешел бы

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  4. reddevil13 29.08.2018 15:06 # reddevil13
    Ленивый пельмень!

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