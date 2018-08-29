Туре будет играть за "Олимпиакос"
Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре близок к возвращению в "Олимпиакос".
Накануне агент Туре Дмитрий Селюк намекнул, что его клиент продолжит карьеру в одном из лондонских клубов. Правда, представитель Яя уточнил, что речь точно не идет про "Кристал Пэлас" и "Вест Хэм".
На самом же деле 34-летний ивуариец близок к возвращению в "Олимпиакос". Как сообщает Daily Mirror, Яя согласился на переход в клуб, за который выступал в сезоне-2005/06.
По информации источника, Туре будет зарабатывать в Греции около двух миллионов фунтов в год. Это гораздо меньше тех денег, что Яя получал в "Сити".
29.08.2018 15:05
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Не знал что Олимпиакос базируется в Лондоне... ведь иначе Димка то пиздабол!
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И тут выйграли все английские букмекерские
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лучше бы в Селтик или Рейнджерс перешел бы
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Ленивый пельмень!
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