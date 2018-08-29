Эррера уверен, что МЮ исправит ситуацию

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера не сомневается, что "дьяволы" смогут исправить ситуацию, в которую попали на старте сезона.

Проиграв в двух матчах на старте сезона, "Юнайтед" уже отстал от лидирующего "Ливерпуля" на шесть очков. Эррера до сих пор не понимает, как его команда проиграла "Тоттенхэму", но уверен: "дьяволы" исправят ситуацию.



"Когда ты проигрываешь на своем поле 0:3, особенно когда речь идет про "Манчестер Юнайтед", многие могут подумать, что это настоящий позор. Но так думают только те, кто не видел саму игру".



"Мы были хороши первые 60-70 минут и должны были вести к перерыву с разницей в два мяча. Если мы хотим исправиться и победить "Бернли", мы должны показать такое же отношение к делу".



"Не забывайте, что у нас отличный состав с кучей классных игроков. Мы сделали шесть изменений, но все равно доминировали в первые 70 минут. Уверен, мы легко исправим ситуацию", - сообщил Эррера Goal.