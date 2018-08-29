Эррера уверен, что МЮ исправит ситуацию
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера не сомневается, что "дьяволы" смогут исправить ситуацию, в которую попали на старте сезона.
Проиграв в двух матчах на старте сезона, "Юнайтед" уже отстал от лидирующего "Ливерпуля" на шесть очков. Эррера до сих пор не понимает, как его команда проиграла "Тоттенхэму", но уверен: "дьяволы" исправят ситуацию.
"Когда ты проигрываешь на своем поле 0:3, особенно когда речь идет про "Манчестер Юнайтед", многие могут подумать, что это настоящий позор. Но так думают только те, кто не видел саму игру".
"Мы были хороши первые 60-70 минут и должны были вести к перерыву с разницей в два мяча. Если мы хотим исправиться и победить "Бернли", мы должны показать такое же отношение к делу".
"Не забывайте, что у нас отличный состав с кучей классных игроков. Мы сделали шесть изменений, но все равно доминировали в первые 70 минут. Уверен, мы легко исправим ситуацию", - сообщил Эррера Goal.
29.08.2018 14:00
Просмотров: 419
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Эррера близок к пониманию основных вещей, но лишь близок. Да, состав есть, спору нет. ТРЕНЕРА БЛЯТЬ НЕТ
(ответить)
Эррера одно значно лучше Канте))))))
(ответить)
хоть раз за карьеру чмоур вытаскивали команду из кризиса?
(ответить)
Элела луче Канте кричали они
Тем временем чемп Англии ка и чм
(ответить)
терпила обыкновенный
а как скумы кричали, топаря урвали эхехе
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий