Эррера уверен, что МЮ исправит ситуацию

Андер Эррера Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера не сомневается, что "дьяволы" смогут исправить ситуацию, в которую попали на старте сезона.

Проиграв в двух матчах на старте сезона, "Юнайтед" уже отстал от лидирующего "Ливерпуля" на шесть очков. Эррера до сих пор не понимает, как его команда проиграла "Тоттенхэму", но уверен: "дьяволы" исправят ситуацию.

"Когда ты проигрываешь на своем поле 0:3, особенно когда речь идет про "Манчестер Юнайтед", многие могут подумать, что это настоящий позор. Но так думают только те, кто не видел саму игру".

"Мы были хороши первые 60-70 минут и должны были вести к перерыву с разницей в два мяча. Если мы хотим исправиться и победить "Бернли", мы должны показать такое же отношение к делу".

"Не забывайте, что у нас отличный состав с кучей классных игроков. Мы сделали шесть изменений, но все равно доминировали в первые 70 минут. Уверен, мы легко исправим ситуацию", - сообщил Эррера Goal.




Метки Манчестер Юнайтед, Эррера

Автор foxmcfc   

Дата 29.08.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 29.08.2018 14:55 # vyrentz
    Эррера близок к пониманию основных вещей, но лишь близок. Да, состав есть, спору нет. ТРЕНЕРА БЛЯТЬ НЕТ

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  2. gjchancel 29.08.2018 14:39 # gjchancel
    Эррера одно значно лучше Канте))))))

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  3. gandalf 29.08.2018 14:33 # gandalf
    хоть раз за карьеру чмоур вытаскивали команду из кризиса?

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  4. chebrec 29.08.2018 14:23 # chebrec
    Элела луче Канте кричали они
    Тем временем чемп Англии ка и чм

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  5. hollywood-hoe 29.08.2018 14:12 # hollywood-hoe
    терпила обыкновенный
    а как скумы кричали, топаря урвали эхехе

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