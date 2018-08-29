Бенитес отрицает, что поссорился с капитаном "Ньюкасла"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес опроверг информацию о конфликте с капитаном Джамаалом Ласселлсом.

Ласселлса не оказалось в заявке "сорок" на воскресный матч Премьер-Лиги с "Челси". По слухам, такое решение Бенитес принял после конфликта с защитником на одной из последних тренировок.



Если верить Daily Mail, Ласселлс не одобрил идею тренера перейти на схему с тремя защитниками. Спустя пару дней Рафаэль заверил, что все это чепуха, а игру с "синими" Джамаал пропустил из-за травмы.



"Доктор лучше меня разбирается в этих вопросах, но одно я могу сказать точно: нам нужно дождаться результатов обследования. Джамаал приехал нас поддержать, я разговаривал с ним перед игрой и сразу после. У нас все в порядке", - сообщил Бенитес.