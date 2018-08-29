Лакасетт может покинуть "Арсенал"

Александр Лакасетт Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт раздумывает над переходом в другой клуб до закрытия трансферного окна в Европе.

Прошлым летом "канониры" выложили за Александра 53 миллиона фунтов, но с приходом на "Эмирейтс" Пьер-Эмерика Обамеянга француз присел на скамейку запасных и лишился регулярной игровой практики.

В минувшие выходные именно выход Лакасетта на замену позволил "Арсеналу" перевернуть ход домашней игры с "Вест Хэмом" и одержать первую победу в сезоне. Однако недоверие со стороны Унаи Эмери смущает 27-летнего нападающего, сообщает Le 10 Sport.

Более того, до конца августа Лакасетт вполне может перейти в другой клуб. Александр на полном серьезе обдумывает вариант с переездом в Испанию, Германию или Францию, где трансферное окно открыто до пятницы.




Метки Арсенал, Лакасетт

Автор foxmcfc   

Дата 29.08.2018 12:00

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  1. fanstevengerrard 29.08.2018 13:05 # fanstevengerrard
    Лапоть не захотел в свое время переходит в ЛФК, якобы из-за неучастия в ЛЧ, а теперь и перешел в команду без ЛЧ, еще и без тренера (при Арсене).

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  2. vyrentz 29.08.2018 12:11 # vyrentz
    Щас бы в Реал

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