Лакасетт может покинуть "Арсенал"
Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт раздумывает над переходом в другой клуб до закрытия трансферного окна в Европе.
Прошлым летом "канониры" выложили за Александра 53 миллиона фунтов, но с приходом на "Эмирейтс" Пьер-Эмерика Обамеянга француз присел на скамейку запасных и лишился регулярной игровой практики.
В минувшие выходные именно выход Лакасетта на замену позволил "Арсеналу" перевернуть ход домашней игры с "Вест Хэмом" и одержать первую победу в сезоне. Однако недоверие со стороны Унаи Эмери смущает 27-летнего нападающего, сообщает Le 10 Sport.
Более того, до конца августа Лакасетт вполне может перейти в другой клуб. Александр на полном серьезе обдумывает вариант с переездом в Испанию, Германию или Францию, где трансферное окно открыто до пятницы.
29.08.2018 12:00
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Лапоть не захотел в свое время переходит в ЛФК, якобы из-за неучастия в ЛЧ, а теперь и перешел в команду без ЛЧ, еще и без тренера (при Арсене).
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Щас бы в Реал
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