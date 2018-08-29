Анри требовал от "Бордо" зарплату в 180 тысяч фунтов в неделю

Тьерри Анри Мечта Тьерри Анри поскорее начать самостоятельную тренерскую карьеру оказалась разбита о суровую реальность — француз не захотел работать мене чем за 180 тысяч фунтов в неделю.

Легенда "Арсенала" по-настоящему почувствовал вкус к тренерской работе во время Чемпионата Мира в России, завоевав бронзовые медали со сборной Бельгии, где Анри является ассистентом Роберто Мартинеса.

Вернувшись с ЧМ-2018, Анри оставил работу на телевидении и заявил о своем намерении сосредоточиться на тренерской карьере. А недавно у Тьерри появился вариант с "Бордо", который отстранил от исполнения своих обязанностей Гуса Пойета.

На текущей неделе пресса уже сообщала, что переговоры Анри с "Бордо" зашли в тупик. Как оказалось, камнем преткновения стали запросы 41-летнего француза по зарплате.

По информации L'Equipe, Анри был согласен тренировать "Бордо" только с зарплатой в 180 тыс. фунтов в неделю. Вдобавок Тьерри потребовал комиссионные своему агенту Даррену Дейну и компенсацию за переезд своей семьи на новое место.

Возможно, текущие владельцы "Бордо" из M6 Group и согласились бы удовлетворить запросы Анри, однако американская инвестиционная компания GACP, находящаяся в процессе приобретения французского клуба, посчитала рискованными столь серьезные инвестиции в специалиста, у которого нет самостоятельного тренерского опыта.

Таким образом, Тьерри придется искать другую возможность, чтобы сделать свои первые в качестве главного тренера.



Метки Анри, Бордо, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2018 11:00

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  1. januzaj00 29.08.2018 11:33 # januzaj00
    типикал легенда геев

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  2. hollywood-hoe 29.08.2018 11:27 # hollywood-hoe
    лох чмо пидор

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  3. ma1efikus 29.08.2018 11:11 # ma1efikus
    Вот же лол. Он бы ещё попросил 20м в год как у Пепа. Не прокатило войти в тусовку лысых шарлатанов

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  4. hammersmith 29.08.2018 11:08 # hammersmith
    вот сучара, думал никто не узнает что хотел присосаться к халявным бабкам

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