Анри требовал от "Бордо" зарплату в 180 тысяч фунтов в неделю

Мечта Тьерри Анри поскорее начать самостоятельную тренерскую карьеру оказалась разбита о суровую реальность — француз не захотел работать мене чем за 180 тысяч фунтов в неделю.

Легенда "Арсенала" по-настоящему почувствовал вкус к тренерской работе во время Чемпионата Мира в России, завоевав бронзовые медали со сборной Бельгии, где Анри является ассистентом Роберто Мартинеса.



Вернувшись с ЧМ-2018, Анри оставил работу на телевидении и заявил о своем намерении сосредоточиться на тренерской карьере. А недавно у Тьерри появился вариант с "Бордо", который отстранил от исполнения своих обязанностей Гуса Пойета.



На текущей неделе пресса уже сообщала, что переговоры Анри с "Бордо" зашли в тупик. Как оказалось, камнем преткновения стали запросы 41-летнего француза по зарплате.



По информации L'Equipe, Анри был согласен тренировать "Бордо" только с зарплатой в 180 тыс. фунтов в неделю. Вдобавок Тьерри потребовал комиссионные своему агенту Даррену Дейну и компенсацию за переезд своей семьи на новое место.



Возможно, текущие владельцы "Бордо" из M6 Group и согласились бы удовлетворить запросы Анри, однако американская инвестиционная компания GACP, находящаяся в процессе приобретения французского клуба, посчитала рискованными столь серьезные инвестиции в специалиста, у которого нет самостоятельного тренерского опыта.



Таким образом, Тьерри придется искать другую возможность, чтобы сделать свои первые в качестве главного тренера.