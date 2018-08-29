Агент рассказал, как "Арсеналу" удалось опередить "Наполи" в борьбе за Торрейру

Агент полузащитника Лукаса Торрейры рассказал, каким образом "Арсеналу" удалось опередить "Наполи" в борьбе за его клиента.

Торрейра стал главной инвестицией "канониров" этим летом. На приглашение игрока сборной Уругвая из "Сампдории" лондонский клуб потратил 26.5 миллионов фунтов.



Интерес к 22-летнему полузащитнику значительно возрос после Чемпионата Мира, однако на тот момент "Арсенал" уже добился существенного процесса в переговорах, и новый тренер "Наполи" Карло Анчелотти не смог перехватить Лукаса.



"Мне жаль, что Анчелотти не было на своем месте в момент начала переговоров. Это печально, потому что он обладает потрясающим международным опытом и смог бы значительно помочь Торрейре. Однако Лукас позвонил мне и сказал, что переговоры с "Арсеналом" зашли слишком далеко для каких-либо сомнений".



"Если бы переход в "Арсенал" сорвался, тогда "Наполи" стал бы идеальным вариантом. "Арсенал" удовлетворил все наши запросы и даже заплатил на 5 миллионов евро больше, чем составляли отступные. Он хорошо осваивается в Премьер-Лиге и чувствует себя счастливым", — сообщил агент Пабло Бентакур радиостанции Crc.