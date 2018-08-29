Роуз и Сиссоко не покинут "Тоттенхэм" в остатке лета

Защитник Данни Роуз и полузащитник Мусса Сиссоко не покинут "Тоттенхэм" в остатке лета.

Как известно, у клубов Европы все еще есть возможность подписывать игроков до пятницы. Ранее "шпоры" действительно были готовы выслушать предложения насчет Данни, однако тот отверг варианты с арендой в ПСЖ и "Марселе".



В последние недели 28-летнему англичанину удалось изменить отношение наставника Маурисио Почеттино о себе. Роуз упорно трудится на тренировках, а в минувший понедельник был награжден первым в сезоне появлением в старте — против "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд".



Как сообщает The Telegraph, теперь Роуз останется в "Тоттенхэме" минимум до января. Зимой Данни вновь оценит свою ситуацию с игровым временем.



Вероятно, останется в Северной Лондоне Сиссоко, который после дорогостоящего перехода из "Ньюкасла" в 2016 году так и не стал основным игроком.



В последние дни 29-летнего француза упорно сватали в "Фенербахче", однако накануне турецкий клуб выпустил официальное опровержение, отметив, что не контактировал ни с Муссой, ни с "Тоттенхэмом".



По информации Foot Mercato, "шпоры" вообще не собираются расставаться с Сиссоко. Почеттино видит в Муссе важного игрока для ротации и готов блокировать любые предложения.